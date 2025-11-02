Mécsesek között – Paks halottak napján

Igazi ajándék volt az égiektől a szombati időjárás. A napos, enyhe idő aranyba vonta a temetők felöltött díszruháját. Krizantém, zöld koszorúk, ezernyi apró láng a milliónyi lélekért. Bármerre is jártak fotós kollégáink, ez fogadta őket. Mostani galériánk a paksi temető szombati délutánját őrzi meg az utókornak.