Mécsesek között – Paks halottak napján

Balogh Éva
Mécsesek között – Paks halottak napján

A napos, enyhe idő aranyba vonta a temetők felöltött díszruháját (Fotó: M. Gy.)

Igazi ajándék volt az égiektől a szombati időjárás. A napos, enyhe idő aranyba vonta a temetők felöltött díszruháját. Krizantém, zöld koszorúk, ezernyi apró láng a milliónyi lélekért. Bármerre is jártak fotós kollégáink, ez fogadta őket. Mostani galériánk a paksi temető szombati délutánját őrzi meg az utókornak.

Mécsesek között – Ilyen volt Paks halottak napján

Fotók: Molnár Gyula

 

 

