Decemberben leáll minden

Megszűnik a Messenger – így mentheted meg az adataidat!

A Meta több bejelentést is tett az elmúlt hetekben, közülük az egyik nagyon sok felhasználót érint. Megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait Windowsra és macOS-re, és nem terveznek közvetlen pótlásokat kiadni ezekre a platformokra. A döntés sokkolta a felhasználókat – különösen azokat, akik évek óta számítógépen keresztül tartják a kapcsolatot szeretteikkel vagy ügyfeleikkel.

Mauthner Ilona

A Metánek több friss bejelentése is volt, többek között a Messenger asztali verzióinak megszüntetése, valamint az, hogy május elejétől megjelöli az MI-vel (mesterséges intelligencia) generált tartalmakat a Facebookon a dezinformáció elleni küzdelem részeként.  A Meta szerint a lépés „a szolgáltatások egyszerűsítését” szolgálja, de valójában, milliók életét nehezíti meg a Messenger megszűnése, hiszen a kényelmes, egykattintásos kommunikáció megszűnik.

Decemberben leáll minden – a Messenger eltűnik a számítógépekről, vigyázz, hogy ne tűnjenek el az adataid
Forrás: Nikolas Kokovlis

Megszűnik a Messenger – de mit is jelent ez pontosan?

A bejelentés első hallásra sokkoló lehet, fontos azonban tisztázni: nem szűnik meg maga a Messenger, és nem tűnik el a Facebookon elérhető üzenetküldés sem. Tehát ha valaki a böngészőből – például a Chrome-ból vagy a Firefoxból – belép a Facebook-fiókjába, és ott rákattint a kis kék beszédbuborékra, az továbbra is működni fog.

Ami megszűnik, az a külön letöltött Messenger program (például amit a számítógépére telepített, és az asztalon külön ikonja volt).

A Meta közleménye szerint 2025. december 15-től már nem lehet elindítani az asztali alkalmazást, és azoknál, akik most még ezt használják, fokozatosan jelenik meg az értesítés: 60 napjuk maradt az átállásra.

Mit tegyünk, hogy ne veszítsük el az adatainkat?

A Meta szerint a beszélgetések nem törlődnek automatikusan, de a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk a biztonságos mentésről. Ehhez a Messenger beállításaiban aktiválni kell a „Secure Storage” (biztonságos üzenettárolás) funkciót, amely az end-to-end titkosított csevegések alatt található. Ezt követően egy PIN-kódot kell megadni, amivel a régi üzenetek védetten elérhetők maradnak a jövőben is.

A vállalat szerint az asztali alkalmazások kivezetése része annak a folyamatnak, amellyel egységesíteni szeretné kommunikációs platformjait, és gyorsabb fejlesztéseket szeretne lehetővé tenni. A háttérben azonban költségcsökkentés és fejlesztési fókuszváltás is állhat.

Bár a mobilalkalmazásokat nem érinti a változás, az irodai felhasználók, közösségi menedzserek és online ügyfélszolgálatok most komoly alternatívát keresnek – hiszen öt év után végleg búcsút inthetünk a Messenger asztali verziójának.

A változás tehát nem a Messenger végét jelenti, de egy korszak végét mindenképp: a különálló Messenger program eltűnik, és minden beszélgetés visszatér oda, ahonnan indult – a Facebookra.

 

