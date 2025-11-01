november 1., szombat

Marianna névnap

22°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozis hétvége

1 órája

Sorozatmaraton helyett: popcornmaraton! – Íme a hévégi mozimustra

Címkék#mindenszentek#program#Halottak Napja#mozi

Igazi filmkavalkáddal várják a mozirajongókat Szekszárdon, Pakson és Bölcskén.

Brunner Mónika

A kínálatban szerepelnek bájos animációk, családi filmek, izgalmas thriller, krimi-vígjáték és horror – mindenki találhat kedvére valót, ha úgy döntünk, mozis hétvége lesz ez a mostani.

London,,United,Kingdom,-,March,31,,2022:,Channing,Tatum,Attends mozis hétvége
A fotón Channing Tatum amerikai színész látható, aki a Roofman - a besurranó című amerikai krimi főszereplője. Tolna vármegye, mozis hétvége, 2025
Fotó: Fred Duval

Mozis hétvége

Szekszárdon, szombaton és vasárnap, mindenszentek és halottak napján is vetítik A gőgös hercegnő című cseh animációs mesét, amely a legkisebbeket szórakoztatja. Jön a Gabi Babaháza: a film, egy amerikai családi alkotás, amely játékosan mesél a gyerekkor varázsáról. Bruce Springsteen életébe is betekintést nyerhetünk a Szabadíts meg az ismeretlentől című feliratos életrajzi filmben, valamint a Roofman – a besurranó című amerikai krimi is borzolja a kedélyeket. Pakson vetítik a Shelby Oaks – a gonosz nyomában című  belga-amerikai horrort, amely a borzongás kedvelőinek szól. Az Icefall – tűz a jégen című alkotás is izgalmas, egy bolgár-amerikai thriller, amely jégbe fagyott titkokat rejt. Akár családi kikapcsolódásra, akár izgalmas esti programra vágyunk, a hétvégi mozikínálat garantáltan színes élményt nyújt. Ne felejtsük: a popcorn mellé jár egy jó sztori is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu