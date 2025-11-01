1 órája
Sorozatmaraton helyett: popcornmaraton! – Íme a hévégi mozimustra
Igazi filmkavalkáddal várják a mozirajongókat Szekszárdon, Pakson és Bölcskén.
A kínálatban szerepelnek bájos animációk, családi filmek, izgalmas thriller, krimi-vígjáték és horror – mindenki találhat kedvére valót, ha úgy döntünk, mozis hétvége lesz ez a mostani.
Mozis hétvége
Szekszárdon, szombaton és vasárnap, mindenszentek és halottak napján is vetítik A gőgös hercegnő című cseh animációs mesét, amely a legkisebbeket szórakoztatja. Jön a Gabi Babaháza: a film, egy amerikai családi alkotás, amely játékosan mesél a gyerekkor varázsáról. Bruce Springsteen életébe is betekintést nyerhetünk a Szabadíts meg az ismeretlentől című feliratos életrajzi filmben, valamint a Roofman – a besurranó című amerikai krimi is borzolja a kedélyeket. Pakson vetítik a Shelby Oaks – a gonosz nyomában című belga-amerikai horrort, amely a borzongás kedvelőinek szól. Az Icefall – tűz a jégen című alkotás is izgalmas, egy bolgár-amerikai thriller, amely jégbe fagyott titkokat rejt. Akár családi kikapcsolódásra, akár izgalmas esti programra vágyunk, a hétvégi mozikínálat garantáltan színes élményt nyújt. Ne felejtsük: a popcorn mellé jár egy jó sztori is!