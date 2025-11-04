Nagyszerű hírt kaptak a dombóvári térség települései – ennyi pénz jut fejlesztésekre

Minderről Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke számolt be a közösségi médiában.

Mint a politikus a Facebookon írja: „A közlekedésbiztonság javítását, a közszolgáltatások fejlesztését, valamint a köz- és zöldfelületek fenntartását segítő beruházásokat és eszközbeszerzéseket egyaránt terveznek megvalósítani. A döntéshozatal során fontos szempont volt, hogy ne csak Dombóvár, hanem a társulás valamennyi kistelepülése is forráshoz jusson, ezáltal a fejlesztések a teljes térség fejlődését szolgálják.”

„Dr. Csibi Krisztina vezetésével, a települések, a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal összefogásával olyan hatékony munka jellemezte az előkészítést, amely egy sikeres és eredményes együttműködést vetít előre” – hangsúlyozta.