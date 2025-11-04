november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Posztolt az alelnök

24 perce

Nagyszerű hírt kaptak a dombóvári térség települései – ennyi pénz jut fejlesztésekre

Címkék#térség#fejlesztés#pénz

Kétszázötvenmillió forintos keretösszeg felhasználásáról határozott legutóbbi ülésén a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás.

Teol.hu

Minderről Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke számolt be a közösségi médiában. 

Mint a politikus a Facebookon írja: „A közlekedésbiztonság javítását, a közszolgáltatások fejlesztését, valamint a köz- és zöldfelületek fenntartását segítő beruházásokat és eszközbeszerzéseket egyaránt terveznek megvalósítani. A döntéshozatal során fontos szempont volt, hogy ne csak Dombóvár, hanem a társulás valamennyi kistelepülése is forráshoz jusson, ezáltal a fejlesztések a teljes térség fejlődését szolgálják.”

„Dr. Csibi Krisztina vezetésével, a települések, a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal összefogásával olyan hatékony munka jellemezte az előkészítést, amely egy sikeres és eredményes együttműködést vetít előre” – hangsúlyozta. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu