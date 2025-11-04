46 perce
Nyugdíjasok figyelem! Itt vannak az összegek, mutatjuk ki, mire számíthat januártól
A jövő évi költségvetés közel ezer milliárd forintnyi plusz juttatást irányoz elő a nyugdíjasoknak. A kormány több lépésben igyekszik pénzügyi könnyítést adni, ilyen a 1,6 százalékos emelési korrekció novemberben, a 3,6 százalékos nyugdíjemelés 2026 januárjában, illetve a 13. havi nyugdíj februárban. A 2026-os minimálbér a tavaly novemberben tető alá hozott hároméves bérmegállapodás alapján bruttó 328 600 forintra emelkedne.
A 2026-os költségvetés közel ezer milliárd forintnyi plusz juttatást irányoz elő a nyugdíjasoknak a jövő évi választások előtt, derül ki Farkas András nyugdíjszakértő elemzéséből, amelyet a HR Portál közölt. A nyugdíj mellé a kormány több lépésben igyekszik pénzügyi könnyítést adni az időseknek többek között a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal (szeptember-október), az 1,6 százalékos emelési korrekcióval novemberben, a 3,6 százalékos rendszeres nyugdíjemeléssel 2026 januárjában, illetve a 13. havi nyugdíjjal februárban.
A nyugdíjemelés az inflációhoz van igazítva
A szakértő szerint a magyar nyugdíjrendszer az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat, de eközben a bérek sokkal gyorsabban nőnek. Ennek következtében a nyugdíjak vásárlóereje minden évben csökken.
Más európai országokban, például Szlovákiában, Csehországban vagy Lengyelországban, a nyugdíjemelés vegyes indexálású, vagyis az infláció mellett a nettó reálkereset-növekedés egy részét is figyelembe veszik. A nyugdíjkassza jövőre 6996 milliárd forint lesz, ami a tervezett GDP 7,32 százalékát teszi ki.
Minimálbér emelése jövő év januárjától ennyi lesz
Az év vége közeledtével egyre inkább előtérbe kerül a jövő évi béremelés kérdése. Bár a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tavaly év végén hároméves bérmegállapodás született, a gazdaság gyenge teljesítménye következtében már tavasszal felmerült, hogy az év végén újra kell gondolni a tervezett emeléseket.
A kormány nem hagyja magára a munkáltatókat. A szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentése komoly segítséget jelenthet a cégeknek, hogy könnyebben kigazdálkodják a magasabb bérköltségeket.
A 2026-os minimálbér a tavaly novemberben tető alá hozott hároméves bérmegállapodás alapján bruttó 328 600 forintra emelkedne, (nettó 218 239 Ft) ami egyelőre csak egy célérték.
A kormány célja, hogy a minimálbér fokozatosan elérje az átlagbér 60 százalékát, ami összhangban van az Európai Unió ajánlásaival. Ez nemcsak gazdasági kérdés, hanem társadalmi is, hiszen a minimálbéren élők számára minden forint számít.
Felmerült az is, hogy a garantált bérminimum esetében differenciáltabb emelés jöhet, mivel itt nagyobb a munkaerő megtartásának nyomása.
Még semmi sem biztos, a gazdasági mutatók változhatnak
A tavalyi bérmegállapodás ellenére van némi bizonytalanság a jövő évi béremelés mértékét illetőleg, amelynek oka, hogy a megállapodás több gazdasági mutató teljesüléséhez kötötte a fent említett számokat. A dokumentum szerint amennyiben a GDP- és az inflációs adatok kedvezőtlenül alakulnak, úgy a VKF tagjai újratárgyalják a 2026-ra és 2027-re vonatkozó minimálbér-emelés mértékét.
Ez azt jelenti, hogy 2026-ban várhatóan bruttó 328 600 forint lesz a minimálbér, ami 2027-ben – feltételezve, hogy sikerül tartani a megállapodásba foglalt 14 százalékos emelést – bruttó 374 600 forintra emelkedhet.