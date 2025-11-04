november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugdíj és minimálbér emelés

37 perce

Nyugdíjasok figyelem! Itt vannak az összegek, mutatjuk ki, mire számíthat januártól

Címkék#nyugdíj#GDP#gazdaság#minimálbér

A jövő évi költségvetés közel ezer milliárd forintnyi plusz juttatást irányoz elő a nyugdíjasoknak. A kormány több lépésben igyekszik pénzügyi könnyítést adni, ilyen a 1,6 százalékos emelési korrekció novemberben, a 3,6 százalékos nyugdíjemelés 2026 januárjában, illetve a 13. havi nyugdíj februárban. A 2026-os minimálbér a tavaly novemberben tető alá hozott hároméves bérmegállapodás alapján bruttó 328 600 forintra emelkedne.

Mauthner Ilona

A 2026-os költségvetés közel ezer milliárd forintnyi plusz juttatást irányoz elő a nyugdíjasoknak a jövő évi választások előtt, derül ki Farkas András nyugdíjszakértő elemzéséből, amelyet a HR Portál közölt. A nyugdíj mellé a kormány több lépésben igyekszik pénzügyi könnyítést adni az időseknek többek között a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal (szeptember-október), az 1,6 százalékos emelési korrekcióval novemberben, a 3,6 százalékos rendszeres nyugdíjemeléssel 2026 januárjában, illetve a 13. havi nyugdíjjal februárban. 

nyugdíjemelésre számíthatnak az idősek
A nyugdíj mellé a kormány több lépésben igyekszik pénzügyi könnyítést adni az időseknek: 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány (szeptember-október), 1,6 százalékos emelési korrekció novemberben, a 3,6 százalékos rendszeres nyugdíjemeléssel, illetve a 13. havi nyugdíjjal februárban.  Forrás: Mártonfai Dénes

A nyugdíjemelés az inflációhoz van igazítva

A szakértő szerint a magyar nyugdíjrendszer az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat, de eközben a bérek sokkal gyorsabban nőnek. Ennek következtében a nyugdíjak vásárlóereje minden évben csökken.

Más európai országokban, például Szlovákiában, Csehországban vagy Lengyelországban, a nyugdíjemelés vegyes indexálású, vagyis az infláció mellett a nettó reálkereset-növekedés egy részét is figyelembe veszik.  A nyugdíjkassza jövőre 6996 milliárd forint lesz, ami a tervezett GDP 7,32 százalékát teszi ki. 

Minimálbér emelése jövő év januárjától ennyi lesz

Az év vége közeledtével egyre inkább előtérbe kerül a jövő évi béremelés kérdése. Bár a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tavaly év végén hároméves bérmegállapodás született, a gazdaság gyenge teljesítménye következtében már tavasszal felmerült, hogy az év végén újra kell gondolni a tervezett emeléseket.

A kormány nem hagyja magára a munkáltatókat. A szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentése komoly segítséget jelenthet a cégeknek, hogy könnyebben kigazdálkodják a magasabb bérköltségeket. 

A 2026-os minimálbér a tavaly novemberben tető alá hozott hároméves bérmegállapodás alapján bruttó 328 600 forintra emelkedne, (nettó 218 239 Ft) ami egyelőre csak egy célérték. 

A kormány célja, hogy a minimálbér fokozatosan elérje az átlagbér 60 százalékát, ami összhangban van az Európai Unió ajánlásaival. Ez nemcsak gazdasági kérdés, hanem társadalmi is, hiszen a minimálbéren élők számára minden forint számít.

Felmerült az is, hogy a garantált bérminimum esetében differenciáltabb emelés jöhet, mivel itt nagyobb a munkaerő megtartásának nyomása.

Még semmi sem biztos, a gazdasági mutatók változhatnak

A tavalyi bérmegállapodás ellenére van némi bizonytalanság a jövő évi béremelés mértékét illetőleg, amelynek oka, hogy a megállapodás több gazdasági mutató teljesüléséhez kötötte a fent említett számokat. A dokumentum szerint amennyiben a GDP- és az inflációs adatok kedvezőtlenül alakulnak, úgy a VKF tagjai újratárgyalják a 2026-ra és 2027-re vonatkozó minimálbér-emelés mértékét.

Ez azt jelenti, hogy 2026-ban várhatóan bruttó 328 600 forint lesz a minimálbér, ami 2027-ben – feltételezve, hogy sikerül tartani a megállapodásba foglalt 14 százalékos emelést – bruttó 374 600 forintra emelkedhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu