Ön is kikapcsolja az autóban? – pedig balesetet előz meg, figyelmeztet a szakértő

A fejlesztés egyik kulcseleme a jármű rádiókommunikációs kapcsolata egyrészt a környezetében közlekedő más járművekkel, másrészt az út mentén elhelyezkedő érzékelő rendszerekkel. A BME innovációjának kulcsa egy olyan biztonsági funkció, amely gyenge jelminőség mellett is képes időben felismerni a közelgő veszélyt, és figyelmeztetni a vezetőt vagy az automatizált rendszert. Ennek köszönhetően biztonságosabb autózást élhetünk meg, hiszen a rendszerek a kommunikációs zavar esetén is megbízhatóan működnek, jelentősen csökkentve a kockázatokat.

Biztonságosabb autózás – az önvezető autó a jelen új kihívása

Fotó: Shutterstock/Scharfsinn

– Célunk, hogy a járművek minden helyzetben biztonságosan tudjanak reagálni a felmerülő veszélyekre. A rendszer olyan extrém környezeti feltételek mellett is képes optimalizálni a jármű biztonságát, amikor az átmenetileg nem kap megfelelő jelet a környezetéből – mondja dr. Török Árpád, a BME Gépjárműtechnológia Tanszék tudományos főmunkatársa, a Biztonságtechnológia Kutatócsoport vezetője, tájékoztatott a Target Communications médiaügynökség a BME Gépjárműtechnológia Tanszék közleményéről.

Mindez az önvezetés számára olyan biztonsági szintlépést jelenthet, amely felgyorsíthatja az automatizált közlekedés általános bevezetésének folyamatát.

– tette hozzá a kutatócsoport vezetője.

Biztonságosabb autózás önvezetéssel – szeretni fogjuk vagy unalmas lesz

Kétségtelen, hogy a mai autók e tekintetben messze vannak már azoktól, melyek 10- 15 éve kerültek ki a piacra. Ma már szinte minden autó, amelyik kigurul a szalonból olyan rendszerekkel van felszerelve, mely könnyebbé és biztonságosabbá teszi a vezetést. Igaz, ezek közül sokat a sofőrök azonnal kikapcsolnak, mondván inkább frusztráló a jelenlétük, mint segítő. Arról nem is beszélve, hogy számos sofőr véleménye szerint unalmassá teszik az autózást.

Fotó: BME Technológiai Tanszék / Forrás: Target Communication

Máshogy kell vezetni a jövőben az önvezetőkkel ?

Bús Zsolt gépjárművezető- oktató azt mondja, a technika olyan szinten fejlődött az elmúlt évtizedekben, amelynek következtében számos inger éri az autóvezetőket.

Ezeket a segítő rendszerekkel kordába lehet tartani. Nem értem, miért akarják kikapcsolni például a gyalogosfigyelőt vagy a ráfutásfigyelőt, adott esetben a fáradságot jelző védelmet, ami mind a biztonságunkat szolgálja.

– mondja az oktató. – Magyarországon mindenki nagyon tud vezetni, mégis megszámlálhatatlan baleset történik – teszi hozzá. Nagyon fontos, hogyha használt autót vásárol valaki, érdeklődjön ezeknek a rendszereknek a használatáról, mert adott esettben, ha közlekedés közben szólal meg egy riasztó, nagyobb galibát okozhat.

Ma már az oktatásban is figyelembe kell venni ezeknek a rendszereknek a jelenlétét és működését, mert egészen másképpen kell egy manővert megcsinálni, tehát megtanulni is, vagy egyáltalán közlekedni a használatukkal.

– De még egyszer mondom, értetlenül állok azok előtt, akik ezeket a saját biztonságuk érdekében nem használják – zárta gondolatait a biztonsági rendszerekkel kapcsolatos kérdésünkre Bús Zsolt, gépjárművezető-oktató.