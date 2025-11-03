1 órája
Tisztán zengett a dal a különleges napon
Szekszárd kulturális életét évről évre gazdagítják a hagyományos egyházi zenés események. A Gárdonyi Zoltán Református Együttes nemrég ismét protestáns napi hangversennyel várta a közönséget. A teltházas esemény különleges zenei élményekkel és méltóságteljes emlékezéssel szolgált.
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes szervezésében több mint másfél évtizede zajlik protestáns napi hangverseny Szekszárdon az evangélikus templomban. Így történt ez a közelmúltban is. Az ünnepi egyházi alkalmon egyaránt szolgáltak szólisták és énekkarok.
Protestáns napi hangverseny, vendégművészekkel
Nyitányként az egyesített kórus előadásában Draskóczy László Ároni áldás című műve hangzott el Naszladi Judit vezényletével. A csapat az Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ korállal emlékezett az 1685-ben született és 1750-ben elhunyt barokk zene fejedelmére, Johann Sebastian Bachra. Orgonán közreműködött dr. Vittayné dr. Kovács Ildikó.
Dr. Hafenscher Károly teológiai tanár, volt szekszárdi evangélikus lelkipásztor igeolvasása és bizonyságtévő áhítatát követően a Hinni taníts, Uram, kérni taníts kezdetű ének hangzott el dr. Vittayné dr. Kovács Ildikó és Vittay Kamilla előadásában.
A hAngelika Kamarakórus 2009-ben alakult Pákozdon. A szójátékra épülő elnevezés a település közelében található kedvelt kirándulóhely nevére, az Angelika forrásra utal. Előadásukban Michael Praetorius, Erőd Iván, Szokolay Sándor, Halmos László, Knut Nystedt, John Wyeth alkotásai szólaltak meg Tarné Szabó Magdolna karnagy vezényletével.
Az Érdi Evangélikus Gyülekezet Énekkara első alkalommal érkezett Szekszárd városába. Megalakulását annak köszönheti, hogy Tillai Atilla családjával együtt Érden telepedett le. Műsorukban Draskóczy László, Csorba István, Györffy István, Helen H. Lemmel örökbecsű művei csendültek fel. Ezt követően trombita - vadászkürt trió alkalomhoz illő játékát hallgatta a teltházas közönség. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, azaz Teljes szívemből dicsérem Istenemet, mondja a 9. zsoltárra épülő korál. Maul Péter zenetanár trombitán, két lánya, Viktória vadászkürtön, Petronella tenorkürtön játszott.
A Gárdonyi Kórus énekes bevonulását követően William Shrubsole - Edward Perronet, Antonin Dvorak, Gabriel Faurée, John Rutter, Ludwig van Beethoven alkotásai hangzottak el. Orgonán közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. Szólót énekelt Karácsonyiné Tusa Anikó, Simon Mónika, valamint Erdei Viktor, Görzsöny László és Leipold Zoltán.
Eljött a Kossuth-díjas legenda is
Az évente tartott protestáns napi zenés áhítat most több szempontból is különleges alkalomnak számított. A résztvevők hálát adva köszöntötték a kórusalapító nagytiszteletű Lemle Zoltánt születése 85. évfordulóján. Hivatalosan is bejelentették, a Gárdonyi Kórus a nevével fémjelzett, új zenei rendezvényt indít útjára Tolna vármegyében, Szekszárdon. Az első Lemle Zoltán Kórusok Éjszakája hangversenyt 2026. június 13-án este tartják a Művészetek Házában neves énekkarok fellépésével, orgonamuzsikával egybekötve. Ugyancsak hálaadással köszöntötték – feleségével együtt – a 95. évében járó Tillai Aurél Kossuth-díjas érdemes művészt, a PTE professzor emeritusát, a Pécsi Kamarakórus alapítóját. A Gárdonyi Kórus nekik ajánlva énekelte a Szívből köszönöm, Uram című Claude Fraysse szerzeményt, Naszladi Judit vezénylésével.
Zárásként Charles Hutchinson Gabriel Mert úgy szerette Isten a világot című alkotása hangzott el az egyesített kórus előadásában, Tillai Atilla karnagy vezényletével. Szólót énekelt Tillai Csilla énekkari művész. A műsort Németh Judit előadóművész, az Evangélikus Gyülekezet felügyelője ismertette. A szolgálattévők a perselypénzt az evangélikus gyülekezet hitéleti tevékenységének segítésére ajánlották fel.
Amit érdemes röviden összegezni
- A Gárdonyi Zoltán Református Együttes több mint tizenöt éve szervez zenei alkalmakat Szekszárdon.
- Az idei protestáns napi hangverseny kiemelt eseménye volt a helyi egyházi zenei életnek.
- A rendezvény a kórusmuzsika, az orgonazene és a hit találkozásának méltó ünnepe volt.
- A fellépő énekkarok és zeneművészek a protestáns zenei hagyomány sokszínűségét mutatták be.
- A program méltó emléket állított az egyházzenei közösségek elhivatott alkotóinak és tanárainak.