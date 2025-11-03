Tisztán zengett a dal a különleges napon

A Gárdonyi Zoltán Református Együttes szervezésében több mint másfél évtizede zajlik protestáns napi hangverseny Szekszárdon az evangélikus templomban. Így történt ez a közelmúltban is. Az ünnepi egyházi alkalmon egyaránt szolgáltak szólisták és énekkarok.

A protestáns napi hangverseny alkalmával összkari felvétel is készült a bemutatkozó művészekről

Fotó: Görög Zsuzsanna

Protestáns napi hangverseny, vendégművészekkel

Nyitányként az egyesített kórus előadásában Draskóczy László Ároni áldás című műve hangzott el Naszladi Judit vezényletével. A csapat az Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ korállal emlékezett az 1685-ben született és 1750-ben elhunyt barokk zene fejedelmére, Johann Sebastian Bachra. Orgonán közreműködött dr. Vittayné dr. Kovács Ildikó.

Dr. Hafenscher Károly teológiai tanár, volt szekszárdi evangélikus lelkipásztor igeolvasása és bizonyságtévő áhítatát követően a Hinni taníts, Uram, kérni taníts kezdetű ének hangzott el dr. Vittayné dr. Kovács Ildikó és Vittay Kamilla előadásában.

A hAngelika Kamarakórus 2009-ben alakult Pákozdon. A szójátékra épülő elnevezés a település közelében található kedvelt kirándulóhely nevére, az Angelika forrásra utal. Előadásukban Michael Praetorius, Erőd Iván, Szokolay Sándor, Halmos László, Knut Nystedt, John Wyeth alkotásai szólaltak meg Tarné Szabó Magdolna karnagy vezényletével.

Az Érdi Evangélikus Gyülekezet Énekkara első alkalommal érkezett Szekszárd városába. Megalakulását annak köszönheti, hogy Tillai Atilla családjával együtt Érden telepedett le. Műsorukban Draskóczy László, Csorba István, Györffy István, Helen H. Lemmel örökbecsű művei csendültek fel. Ezt követően trombita - vadászkürt trió alkalomhoz illő játékát hallgatta a teltházas közönség. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, azaz Teljes szívemből dicsérem Istenemet, mondja a 9. zsoltárra épülő korál. Maul Péter zenetanár trombitán, két lánya, Viktória vadászkürtön, Petronella tenorkürtön játszott.

A Gárdonyi Kórus énekes bevonulását követően William Shrubsole - Edward Perronet, Antonin Dvorak, Gabriel Faurée, John Rutter, Ludwig van Beethoven alkotásai hangzottak el. Orgonán közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. Szólót énekelt Karácsonyiné Tusa Anikó, Simon Mónika, valamint Erdei Viktor, Görzsöny László és Leipold Zoltán.