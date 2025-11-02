november 2., vasárnap

Közösségi tér

2 órája

Pumpapályát avattak a Duna-parton

A pumpapálya állami támogatással, mellette a streetball pálya önkormányzati beruházásként valósult meg Dunaföldváron.

Révészné Hanol Erzsébet

Az Országos Bringapark Programban 25,5 millió forint állami támogatást nyert a dunaföldvári önkormányzat kerékpáros pumpapálya kialakítására, amelyhez 17 millió forint önerőt biztosítottak.

A gyerekek már birtokukba vették a pumpapályát Dunaföldváron
Forrás: Part-Oldalak Kulturális Egylet (Facebook)

A pumpapálya egy olyan aszfaltozott kerékpáros ügyességi pálya, mely dombokat, hullámokat és döntött kanyarokat tartalmaz, ahol a lendületet és a testsúlyt használva, akár pedálozás nélkül is lehet haladni. Dunaföldváron a Beszédes József Duna-híd déli oldalán a Duna-parton alakították ki, és nemrégiben adták át. A pumpapálya nemcsak kerékpárral, hanem gördeszkával, rollerrel és görkorcsolyával is használható, és mellette egy streetball pályát is kialakítottak, amelyet az önkormányzat saját beruházásként 10 millió forintból valósított meg – írják a Part-Oldalak Kulturális Egyesület Facebook-oldalán.

 

