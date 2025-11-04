Rákay Philip: november 4. a hazaárulás, a gerinctelenség napja

November negyedike van, nemzeti gyásznap. Míg október 23-án a magyar történelem egyik legtisztább szabadságharcának kezdetére, az igazság, a hazaszeretet, a bátorság, a nemzeti összefogás napjára emlékezünk, addig november negyedike a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma – írta Rákay Philip, aki többek között a Szabadság tér '56 című műsor műsorvezetője is volt.

Fotó: Facebook/Rákay Philip

November 4-én hajnalban a szovjetek megindították a "Forgószél" nevű hadműveletet Budapest ellen, kétezer páncélossal támadtak Magyarországra. A harcba küldött haderő meghaladta a 60 ezer katonát. A túlerő nem csak létszámban mutatkozott meg, hanem nehézfegyverzetben is. Olyan erővel támadtak Budapestre, amivel szemben – katonai értelemben – az ellenállás eleve reménytelen volt. A szovjet politikai és katonai vezetés már korábban kiiktatta mindazokat a magyar vezetőket, akik november 4-én bármiféle parancsot adhattak volna az ellenállásra a hadseregnek, vagy akár a nemzetőrség csapatainak. A szovjet páncélosok könnyedén átjutottak a városon és reggel nyolc órakor már a Parlament előtt sorakoztak.

Nagy Imre jól ismert rádióbeszéde már az elhangzása pillanatában is illúzió volt csupán:

"Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." (Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. november 4., 5 óra 20 perc)

A kormány egyáltalán nem volt a helyén. A kommunista politikusok közül mintegy negyvenen – köztük Nagy Imre is – a jugoszláv nagykövetségtől kaptak hamis menedéket.

Mindezek ellenére, a miniszterelnök beszédét folyamatosan sugározta a rádió. Ezt a szabadságharcosok parancsként értelmezték, s éppen a beszéd buzdítása miatt, és persze hazaszeretetből is vették fel újra a harcot a szovjet túlerővel szemben – fogalmazott a médiaszakember.