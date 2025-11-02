Bajban vannak a Revolut ügyfelei? Sokkal drágábban bankolhatnak – Szerencsére tudunk egy trükköt

november 2., vasárnap

Az utóbbi hetekben komoly változások érték a külföldi fintechkártyákkal készpénzt felvevő magyar felhasználókat. Az OTP Bank, az ország legnagyobb ATM-hálózatának üzemeltetője, új díjat vezetett be a külföldi – köztük a Revolut és a Wise – kártyákkal történő készpénzfelvételekre.

Bencze Péter

A folyamat még 2023-ban indult, amikor az Erste Bank elsőként döntött úgy, hogy pluszdíjat számít fel a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre saját ATM-jeinél. A tranzakciónként 1200 forintos költséget a kártyát kibocsátó banknak járó díjon felül kellett megfizetni, így a pénzfelvétel valójában ennyivel többe került a felhasználónak. A lépés egyértelműen a gyorsan növekvő magyarországi Revolut-közösséget célozta, amely akkorra már meghaladta az egymilliós felhasználói bázist. Az Erste akkor nyíltan kimondta: a bank versenytársként tekint a fintechszereplőkre, és igyekszik reagálni a devizaváltási és digitális szolgáltatásokban kialakult erős versenyre.

revolut, otp, erste, bank, készpénz, finetech
Egyre több bank lép fel a Revolut készpénz felvételi gyakorlata ellen
Forrás: MW archívum

Az OTP is beintett a Revolutnak

Most az OTP is hasonló döntést hozott: minden külföldi kártyás ATM-tranzakció 1999 forintos pótdíjjal jár a bank forintban működő automatáinál, míg az eurós készpénzfelvételnél 4,99 euró az extra költség.
A díj ugyanakkor nem vonatkozik az OTP-csoport külföldi bankjainak kártyáira, valamint a Magyarországon kibocsátott plasztikokra – legyenek azok OTP-sek vagy más hazai banké.

A Revolut elleni fellépés kikerülése érdekében a finetech vállalat magyar ügyfeleinek tehát érdemes kerülni az említett két bank ATM-jeit, amikor készpénzt vesznek fel.

Nem az ingyenes készpénzfelvétel megszüntetéséről van szó

A médiában megjelent hírek sokakban félreértést kelthettek, de a törvényben rögzített ingyenes készpénzfelvételi lehetőség nem változott. 

Továbbra is havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint erejéig vehetnek fel díjmentesen készpénzt a magyarországi ATM-ekből azok, akik erről előzetesen nyilatkoztak a bankjuknál.

Ez a határösszeg azonban 2014 óta nem módosult, így az infláció miatt az értéke az évek során jelentősen csökkent.

A 2025. január 1-jén életbe lépett módosítás annyit változtatott a rendszeren, hogy a postákon történő készpénzfelvételre is kiterjed a havi kedvezmény.

A bankok szerint igazságosabb rendszer született

A most bevezetett ATM-pótdíj lényegében azt a költséget fedezi, amelyet a fintechcégek – például a Revolut – nem fizetnek meg Magyarországon, mivel nem üzemeltetnek saját ATM-hálózatot.

Ha a Revolutnak ugyanazokat a szabályokat kellene követnie, mint a hazai bankoknak, a kártyabirtokosai száma alapján több mint 800 automatát kellene telepítenie.

Milyen lehetőségek maradtak a revolutosoknak?

Akik nem szeretnének lemondani a készpénzfelvételről, több alternatívát is választhatnak. A törvényes, havi kétszeri ingyenes ATM-használaton túl elérhető az úgynevezett cash-back szolgáltatás, amelyet néhány kereskedelmi lánc, például a Penny Market kínál.

Ebben az esetben legalább 3000 forint értékű vásárlás után a vevő legfeljebb 20 ezer forint készpénzt is kérhet a kasszánál, amelyet a számlájáról vonnak le.
A tranzakció díja bankonként eltér, de ha az ügyfél rendelkezik az ingyenes készpénzfelvételről szóló nyilatkozattal, akkor havonta két cash-back műveletet – összesen legfeljebb 40 ezer forintig – díjmentesen vehet igénybe. 

Ez a kedvezmény független az ATM-es ingyenes kerettől, így a kettő együtt is kihasználható.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
