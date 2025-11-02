Bajban vannak a Revolut ügyfelei? Sokkal drágábban bankolhatnak – Szerencsére tudunk egy trükköt

A Revolut elleni fellépés kikerülése érdekében a finetech vállalat magyar ügyfeleinek tehát érdemes kerülni az említett két bank ATM-jeit, amikor készpénzt vesznek fel.

Nem az ingyenes készpénzfelvétel megszüntetéséről van szó

A médiában megjelent hírek sokakban félreértést kelthettek, de a törvényben rögzített ingyenes készpénzfelvételi lehetőség nem változott.

Továbbra is havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint erejéig vehetnek fel díjmentesen készpénzt a magyarországi ATM-ekből azok, akik erről előzetesen nyilatkoztak a bankjuknál.

Ez a határösszeg azonban 2014 óta nem módosult, így az infláció miatt az értéke az évek során jelentősen csökkent.

A 2025. január 1-jén életbe lépett módosítás annyit változtatott a rendszeren, hogy a postákon történő készpénzfelvételre is kiterjed a havi kedvezmény.

A bankok szerint igazságosabb rendszer született

A most bevezetett ATM-pótdíj lényegében azt a költséget fedezi, amelyet a fintechcégek – például a Revolut – nem fizetnek meg Magyarországon, mivel nem üzemeltetnek saját ATM-hálózatot.