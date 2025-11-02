november 2., vasárnap

Achilles névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

1 órája

Gyerekként a mamával jártam a temetőbe, ma már az ő sírjára is mécsest hozunk (galériák)

Címkék#Halottak Napja#gyertya#emlék

Napközben a lágy őszi napfény, este a kis lángok ezrei vonták be finom melegséggel a sírkerteket.

Munkatársunktól

Még vasárnap is sokan járták a temetőket, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját, és egy-egy mécses meggyújtásával emlékezzenek rájuk. Napközben a lágy őszi napfény, este a kis lángok ezrei vonták be finom melegséggel a sírkerteket. Az őszi falevelek ezer színe, és a krizantémok tarkasága pedig megtörte a szürke a sírkövek ridegségét.

sírkert
Fotó: Kiss Albert

– Szinte csak ilyenkor jövünk a temetőbe, de valahogy megnyugtató érzés tölt el, ahogy a sírok között sétálunk, és keressük hozzátartozóink neveit. A nagypapám halála után gyerekként szinte minden hétvégén elkísértük a mamát, most viszont már mindkettejükét gyertyát gyújtunk, és most már én is a gyermekemmel érkezem. Jól kifejezi ez számomra az élet folytonosságát – mondta egy édesanya óvodáskorú kisfia kezét szorongatva a paksi evangélikus temetőben.

– Mindig együtt jövünk a gyerekekkel – kezdte egy másik család. – Szerintem fontos, hogy tudjunk velük beszélgetni azokról, akik már nem lehetnek velünk, de nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk. Nemcsak az emlékezésről szólnak számunkra ezek napok, hanem a háláról – tette hozzá az édesapa.

És bár a gyertyák fénye kihuny, a virágok elhervadnak, az emlékek örökkön élnek, amíg van, aki táplálja őket.

Halottak napja 2025 - Szekszárd Alsóváros

Fotók: Kiss Albert

Halottak napja 2025 - Szekszárd Felsőváros

Fotók: Kiss Albert

Halottak napja 2025 - Kölesd

Fotók: Makovics Kornél

Halottak napja 2025 - Kajdacs

Fotók: Makovics Kornél

Halottak napja 2025 - Decs

Fotók: Makovics Kornél

Mécsesek között – Ilyen volt Paks halottak napján

Fotók: Molnár Gyula

Aranylevelek között: Tevel csendje halottak napján

Fotók: Rónai Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu