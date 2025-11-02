Gyerekként a mamával jártam a temetőbe, ma már az ő sírjára is mécsest hozunk (galériák)

Még vasárnap is sokan járták a temetőket, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját, és egy-egy mécses meggyújtásával emlékezzenek rájuk. Napközben a lágy őszi napfény, este a kis lángok ezrei vonták be finom melegséggel a sírkerteket. Az őszi falevelek ezer színe, és a krizantémok tarkasága pedig megtörte a szürke a sírkövek ridegségét.

Fotó: Kiss Albert

– Szinte csak ilyenkor jövünk a temetőbe, de valahogy megnyugtató érzés tölt el, ahogy a sírok között sétálunk, és keressük hozzátartozóink neveit. A nagypapám halála után gyerekként szinte minden hétvégén elkísértük a mamát, most viszont már mindkettejükét gyertyát gyújtunk, és most már én is a gyermekemmel érkezem. Jól kifejezi ez számomra az élet folytonosságát – mondta egy édesanya óvodáskorú kisfia kezét szorongatva a paksi evangélikus temetőben.

– Mindig együtt jövünk a gyerekekkel – kezdte egy másik család. – Szerintem fontos, hogy tudjunk velük beszélgetni azokról, akik már nem lehetnek velünk, de nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk. Nemcsak az emlékezésről szólnak számunkra ezek napok, hanem a háláról – tette hozzá az édesapa.

És bár a gyertyák fénye kihuny, a virágok elhervadnak, az emlékek örökkön élnek, amíg van, aki táplálja őket.