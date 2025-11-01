1 órája
Stop vendégmunkások – Szekszárdra érkezett a Mi Hazánk országjárása
A Mi Hazánk csütörtökön Szekszárdon, a BHG Alkatrészgyár előtt tartott sajtótájékoztatót. A „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” elnevezésű országjárás és aláírásgyűjtés hozzánk is elérkezett.
A Stop vendégmunkások sajtótájékoztatón ott volt Lantos János, a párt Munkaügyi Kabinetjének elnöke, valamint Bakó Norbert, a Mi Hazánk helyi országgyűlési képviselőjelöltje.
Stop vendégmunkások
Lantos János elmondta, hogy Tolna vármegyében is érzékelhető a vendégmunkások jelenléte, mi is az országos mintát követjük, tehát elsősorban a Fülöp-szigetekről és Indiából érkeznek hozzánk dolgozók, ami szerinte hosszú távon veszélyezteti a magyar munkavállalók lehetőségeit. A párt célja, hogy felhívja a figyelmet a jelenségre, és megakadályozza a vendégmunkások tömeges betelepítését. Az országjárás szeptember tizennyolcadikán kezdődött Esztergomban, és a tervek szerint november közepéig minden vármegyét érintenek.
Bemutatta a Tolna vármegyei jelöltjeit a Mi Hazánk – Őket indítják Tolnában
Szekszárdon csütörtök délután kettőtől körülbelül fél négyig gyűjtötték az aláírásokat, majd még aznap Kecskemétre utaztak tovább. Bakó Norbert kiemelte, hogy örömmel látják: a választókörzetükben jelenleg kevés vendégmunkás dolgozik. Reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad, hogy a helyi lakosok számára továbbra is biztosítottak legyenek a munkalehetőségek. A Tolna városában dolgozó vietnámi vendégmunkásokról itt olvashat.