Stop vendégmunkások – Szekszárdra érkezett a Mi Hazánk országjárása

A Stop vendégmunkások sajtótájékoztatón ott volt Lantos János, a párt Munkaügyi Kabinetjének elnöke, valamint Bakó Norbert, a Mi Hazánk helyi országgyűlési képviselőjelöltje.

Stop vendégmunkások sajtótájékoztatót és aláírásgyűjtést tartott Szekszárdon a Mi Hazánk. A képen elől, balról jobbra: Lantos János elnök és Bakó Norbert országgyűlési képviselőjelölt

Fotó: Makovics Kornél

Stop vendégmunkások

Lantos János elmondta, hogy Tolna vármegyében is érzékelhető a vendégmunkások jelenléte, mi is az országos mintát követjük, tehát elsősorban a Fülöp-szigetekről és Indiából érkeznek hozzánk dolgozók, ami szerinte hosszú távon veszélyezteti a magyar munkavállalók lehetőségeit. A párt célja, hogy felhívja a figyelmet a jelenségre, és megakadályozza a vendégmunkások tömeges betelepítését. Az országjárás szeptember tizennyolcadikán kezdődött Esztergomban, és a tervek szerint november közepéig minden vármegyét érintenek.