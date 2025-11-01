november 1., szombat

Marianna névnap

22°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sajtótájékoztató

5 perce

Stop vendégmunkások – Szekszárdra érkezett a Mi Hazánk országjárása

Címkék#vendégmunkások#politika#Mi Hazánk

A Mi Hazánk csütörtökön Szekszárdon, a BHG Alkatrészgyár előtt tartott sajtótájékoztatót. A „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” elnevezésű országjárás és aláírásgyűjtés hozzánk is elérkezett.

Brunner Mónika

A Stop vendégmunkások sajtótájékoztatón ott volt Lantos János, a párt Munkaügyi Kabinetjének elnöke, valamint Bakó Norbert, a Mi Hazánk helyi országgyűlési képviselőjelöltje.

A Mi Hazánk Mozgalom 2025. október harmincadikán Szekszárdon, a BHG Alkatrészgyár előtt tartott sajtótájékoztatót. A „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” elnevezésű országjárás és aláírásgyűjtés hozzánk is elérkezett.
Stop vendégmunkások sajtótájékoztatót és aláírásgyűjtést tartott Szekszárdon a Mi Hazánk. A képen elől, balról jobbra: Lantos János elnök és Bakó Norbert országgyűlési képviselőjelölt 
Fotó: Makovics Kornél

Stop vendégmunkások

Lantos János elmondta, hogy Tolna vármegyében is érzékelhető a vendégmunkások jelenléte, mi is az országos mintát követjük, tehát elsősorban a Fülöp-szigetekről és Indiából érkeznek hozzánk dolgozók, ami szerinte hosszú távon veszélyezteti a magyar munkavállalók lehetőségeit. A párt célja, hogy felhívja a figyelmet a jelenségre, és megakadályozza a vendégmunkások tömeges betelepítését. Az országjárás szeptember tizennyolcadikán kezdődött Esztergomban, és a tervek szerint november közepéig minden vármegyét érintenek.

Szekszárdon csütörtök délután kettőtől körülbelül fél négyig gyűjtötték az aláírásokat, majd még aznap Kecskemétre utaztak tovább. Bakó Norbert kiemelte, hogy örömmel látják: a választókörzetükben jelenleg kevés vendégmunkás dolgozik. Reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad, hogy a helyi lakosok számára továbbra is biztosítottak legyenek a munkalehetőségek. A Tolna városában dolgozó vietnámi vendégmunkásokról itt olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu