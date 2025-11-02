Függőséget leküzdve kapnak új reményt a fiúk

A maga nemében különleges premiernek lehetett tanúja nemrég a kistormási Szüreti Vigadalom közönsége. A felvonulás után tartott kulturális műsor keretében ugyanis a szabadtéri színpadon a világot jelentő deszkákra lépett a Szederfa Táncegyüttes.

A Szederfa Táncegyüttes első alkalommal Kistormáson bizonyította tudását

Fotó: Beküldött

Szederfa Táncegyüttes, nagy sikerrel

Nem egy hagyományos csapatról van szó, ezt Kosnás Árpád mondta el. A Merész Konrád-díjas néptánc oktató a Szedresi Speciális Gyermekotthon nevelőjeként dolgozik. Az intézményt a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány működteti, és olyan 14–18 éves állami gondozott fiúk élnek itt, akik valamilyen függőséggel vagy magatartászavarral küzdenek. Figyelmüket nem könnyű lekötni, de úgy tűnik, egy új kezdeményezés megtalálta az utat hozzájuk. Ugyanis az otthon vezetése, azaz Márta Norbert igazgató és Kosnás Árpád egyaránt úgy látta, hogy a néptánc nemcsak mozgás, hanem eszköz is lehet a nevelésben, a fegyelem és az önbizalom erősítésében.

Idén augusztus végén kezdtük el a közös munkát. Már az elején kiderült, hogy a fiúkkal nagyon eredményesen lehet dolgozni. Ezért is vetődött fel az gondolat, hogy a csoport akár felkéréseknek is eleget tehetne. Az ötletet az intézmény vezetője is támogatta.

– idézte fel szó szerint az első lépéseket a néptánc oktató. A Szederfa Táncegyüttes – mert a fiúk döntése alapján ez lett a csapat hivatalos neve – Kistormáson bukovinai székely verbunkkal debütált, azaz mutatkozott be az érdeklődőknek, akik nagy tapssal jutalmazták a produkciót.

– Én a néptánccal itt, az otthonban ismerkedtem meg – árulta el a tizenhat éves György. – Az fogott meg a legjobban, hogy a tánclépések tanulása közben el tudom felejteni a gondjaimat. Nagyon örülök, amikor a csapat együtt hibátlanul eltáncolja a táncot.

Társa, az ugyancsak tizenhat éves Dominik hozzátette:

Nagyon jól éreztem magam a szüreti felvonuláson és a műsoron. Kellemes volt a hangulat, a közönség kedvesen fogadott mindenkit, műsorunk jól sikerült. A vendéglátás is kiváló volt, finomak voltak a kínált ételek. Köszönöm, hogy itt lehettem!

A szép sikert alapján már körvonalazódott az újabb közös cél: jelesül az, hogy a csapat havonta legalább egyszer szerepeljen kulturális rendezvényen. A Szederfa Táncegyüttes örömmel fogad minden meghívást – a fiúkon nem múlik sem a lelkesedés, sem a bizonyítási vágy. És lehet, hogy már most elkezdett erősödni bennük egy fontos érzés: a hit, hogy a táncon keresztül valamit talán újrakezdhetnek.