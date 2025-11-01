2 órája
Hatalmas változás! Ez minden OTP SZÉP-kártyást érint
Az OTP SZÉP kártya mostantól digitálisan is használható, így a fizetés okos telefonnal vagy okos órával még kényelmesebb és gyorsabb lesz.
Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően a SZÉP-kártya használata még kényelmesebbé vált: a plasztikkártya mellett mostantól digitálisan is lehet fizetni. Az androidos eszközök után október 28-tól már az Apple felhasználók is élvezhetik a digitalizált SZÉP-kártya előnyeit.
Virtuális SZÉP-kártya, valós kényelmi előnyök
Az OTP Bank digitális fejlesztése lehetővé teszi, hogy a SZÉP-kártya tulajdonosok okostelefonjukról vagy okosórájukról, a POS-terminálhoz érintve fizethessenek az üzletekben. A plasztikkártya továbbra is használható, de a digitális verzióval a mindennapi fizetés egyszerűbbé és gyorsabbá válik.
Rekord költések és növekvő népszerűség
Az OTP SZÉP-kártyás ügyfelek 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek, ami 10 százalékkal magasabb, mint tavaly. A tranzakciók száma közel 50 millió volt és szeptembertől már egyre többen a digitalizált kártyával fizettek. Csak az ősz első hónapjában több mint 15 ezer ügyfél fizetett így, a forgalom pedig meghaladta a 200 millió forintot.
Hogyan digitalizálható a SZÉP-kártya?
Fontos kiemelni, hogy a meglévő plasztikkártya nem digitalizálható. Az OTP minden SZÉP-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehoz egy új virtuális kártyát, amely a Google Walletbe és az Apple Walletbe is áthelyezhető.
Digitalizálás menete:
- OTP-s bankszámlával rendelkező MobilBank-felhasználók: a „Kártyáim” menüben található virtuális SZÉP-kártya egy gombnyomással digitalizálható Apple eszközön, androidos telefonon pedig a kártyaadatok másolása szükséges a Google Walletbe.
- OTP-s bankszámla nélküliek vagy MobilBankot nem használók: az OTP SZÉP-kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpont alatt érhető el a digitalizálható kártya. A kártyaadatok Google Walletbe vagy Apple Walletbe másolásával pár perc alatt elvégezhető a digitalizálás.
Aki még nem tette meg, annak érdemes letöltenie az OTP SZÉP-kártya alkalmazást és regisztrálnia.
A Teol.hu olvasóit is megkérdeztük az új lehetőségről:
Végre! Én amúgy sem hordok magamnál bankkártyát, eddig is szinte mindent telefonnal fizettem. Nekem kicsit kőkorszaki is volt, hogy a SZÉP kártya még ilyen lehúzós rendszerrel működött. Szóval király. Volt, hogy gyorsétterem önkiszolgáló kasszánál például bénáztam a kártyalehúzással, a digitális fizetéssel ilyen nem fordulhat elő velem.
– mondta Tibor, egy fiatal apuka.
Hol használható a digitális kártya?
Jelenleg a digitális OTP SZÉP kártyával az OTP Bank által működtetett kártyaterminálokon lehet fizetni. A többi terminál üzemeltetőnél a fejlesztések még folyamatban vannak. Ez azt jelenti, hogy az elfogadóhelyek körülbelül 60 százalékánál használható a digitális kártya.
Az OTP Bank javasolja, hogy a felhasználók érdeklődjenek előre a szolgáltatóknál és legalább egy ideig tartsák maguknál a plasztikkártyát is.