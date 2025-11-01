Hatalmas változás! Ez minden OTP SZÉP-kártyást érint

Rekord költések és növekvő népszerűség

Az OTP SZÉP-kártyás ügyfelek 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek, ami 10 százalékkal magasabb, mint tavaly. A tranzakciók száma közel 50 millió volt és szeptembertől már egyre többen a digitalizált kártyával fizettek. Csak az ősz első hónapjában több mint 15 ezer ügyfél fizetett így, a forgalom pedig meghaladta a 200 millió forintot.

Hogyan digitalizálható a SZÉP-kártya?

Fontos kiemelni, hogy a meglévő plasztikkártya nem digitalizálható. Az OTP minden SZÉP-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehoz egy új virtuális kártyát, amely a Google Walletbe és az Apple Walletbe is áthelyezhető.

Digitalizálás menete: OTP-s bankszámlával rendelkező MobilBank-felhasználók: a „Kártyáim” menüben található virtuális SZÉP-kártya egy gombnyomással digitalizálható Apple eszközön, androidos telefonon pedig a kártyaadatok másolása szükséges a Google Walletbe.

a „Kártyáim” menüben található virtuális SZÉP-kártya egy gombnyomással digitalizálható Apple eszközön, androidos telefonon pedig a kártyaadatok másolása szükséges a Google Walletbe. OTP-s bankszámla nélküliek vagy MobilBankot nem használók: az OTP SZÉP-kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpont alatt érhető el a digitalizálható kártya. A kártyaadatok Google Walletbe vagy Apple Walletbe másolásával pár perc alatt elvégezhető a digitalizálás.

Aki még nem tette meg, annak érdemes letöltenie az OTP SZÉP-kártya alkalmazást és regisztrálnia.