Tengelici Népfőiskola: a mozgás fontossága

„Az élet egyetlen értelme a mozgás”. Ez a címe a XXII. Tengelici Népfőiskola újabb rendezvényének, ami november 4-én, kedden 16.30 órai kezdettel várja az érdeklődőket a tengelici Faluházban. A közönség Holczer-Vörös Tekla védőnő és Tímárné Steigerwald Katalin gyógytestnevelő előadását hallgathatja meg. A községi önkormányzat, helyi értéktár bizottság, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, valamint a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvény díjmentesen látogatható.