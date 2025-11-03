november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Tengelici Népfőiskola: a mozgás fontossága

Címkék#mozgás#tengelic#XXII Tengelici Népfőiskola#Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete

Szeri Árpád

„Az élet egyetlen értelme a mozgás”. Ez a címe a XXII. Tengelici Népfőiskola újabb rendezvényének, ami november 4-én, kedden 16.30 órai kezdettel várja az érdeklődőket a tengelici Faluházban. A közönség Holczer-Vörös Tekla védőnő és Tímárné Steigerwald Katalin gyógytestnevelő előadását hallgathatja meg. A községi önkormányzat, helyi értéktár bizottság, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, valamint a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvény díjmentesen látogatható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu