Ott voltunk! A kutya jelezte, hogy baj van, aztán kiderült: tűz ütött ki a házban (FOTÓK)

Maró füstszag, kormos falak, elégett vezetékek. Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában szombaton este égett ki egy lakás, a tűz következtében azonban nemcsak a földszinti otthonban keletkezett kár. A füst telítette a lépcsőházat, és ellepett több más lakást is. Amikor hétfőn délelőtt ott jártunk, a szolgáltató szakemberei éppen azon dolgoztak, hogy legyen internet-hozzáférés azokban a lakásokban, ahol maradt áram, többen pedig takarítottak. Az egyik első emeleti lakásnál éppen a bejárati ajtóról igyekeztek eltüntetni a kormot. – A kutyánk jelezte, hogy valami baj van, aztán hallottuk, hogy a földszinten lakó nő segítségért kiabál. A férjem megnézte, mi lehet, és hamar kiderült, tűz ütött ki a házban – mesélte az ott lakó nő. Azt mondta, ők a fiukkal még maguk tudtak kimenekülni, de a füsttől alig lehetett látni valamit, és több lakót a közben kiérkező tűzoltók kísértek le, helyeztek biztonságba.

A tűz nemcsak az érintett lakásban tett kárt, hanem a lépcsőház is füsttel telítődött

Fotó: Makovics Kornél

A lakók úgy tudják, elektromos meghibásodás miatt keletkezett tűz

– A feleségem szólt, hogy valami van. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy tűzoltóautók, mentők állnak a ház előtt. Aztán nem sokkal később úgy dörömböltek az ajtón, hogy azt hittük, ránk törik. A tűzoltók voltak – mondta egy férfi, aki a szomszédos lépcsőházban lakik. Az oltás idejére a családjával neki is el kellett hagynia az otthonát, és csak valamikor éjfél körül térhettek vissza. Sokan háziállatukkal együtt várták, hogy visszamehessenek. A lakók úgy tudják, elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet.

Az oltás idejére összesen huszonkilenc embernek kellett elhagynia az otthonát

Fotó: Makovics Kornél

Három embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak

Ahogy arról beszámoltunk, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a szekszárdi, a paksi és a bonyhádi hivatásos tűzoltók összesen négy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vettek részt a tűzeset felszámolásában, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották. A mentés során összesen huszonkilenc embernek kellett elhagynia az épületet. Három embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak, további hat személy rokonokhoz költözött. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják.