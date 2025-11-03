Segítség: nem tudok belépni az ügyfélkapuba! Van megoldás?

Sokaknak okozott problémát átállni az Ügyfélkapu+ rendszerére, és sajnos azóta is elfordulnak hibák, működésbeli gondok. Felhasználói oldalról gyakran egy apró figyelmetlenség, egy elfelejtett jelszó miatt nem tudunk belépni, máskor azonban maga a rendszer makacskodik. Aki ritkán használja az Ügyfélkapu+-t annak van több próblémája. Mutatjuk a lehetséges buktatókat.

Bár már eltelt jó pár hónap, még most is sokaknak jelent gondot az Ügyfélkapu+ rendszerben a tájékozódás.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ügyfélkapu+: mutatjuk lépésről lépésre

Az egyik leggyakoribb probléma, ami elő szokott fordulni, hogy nem mentettük el a törlőkódot. Semmi ok az aggodalomra, pár egyszerű lépéssel megoldható a helyzetet és még csak személyes ügyintézést sem igényel a folyamat.

A lépések a következők: Keresse fel az ugyfelkapu.gov.hu weboldalt. Majd válassza ki az Ügyfélkapu beállítások menüpontot. Keresse meg a Beállítás másik eszközre opciót (ezen a ponton fog kapni egy új QR kódot), majd olvassa be a kapott QR kódot és ezután mentse le a törlő kódot! Kattintson a Törlőkód mentése (kék) gombra. Pipálja be a Törlőkód mentéséről gondoskodtam jelölőnégyzetet, és végül kattintson a Befejezés gombra.