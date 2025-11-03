Segítség: nem tudok belépni az ügyfélkapuba! Van megoldás?

november 3., hétfő

Bár már eltelt jó pár hónap, még most is sokaknak gondot jelent az Ügyfélkapu+ rendszerben a tájékozódás. A leggyakoribb probléma, hogy az ügyfélkapu nem enged belépni, ilyenkor kapkod az ember, jó jelszót használt-e, a QR kód-ot jól olvastuk-e be, a törlőkódot mikor kell használni és még sorolhatnánk a felmerülő kérdéseket.

Mauthner Ilona

Sokaknak okozott problémát átállni az Ügyfélkapu+ rendszerére, és sajnos azóta is elfordulnak hibák, működésbeli gondok. Felhasználói oldalról gyakran egy apró figyelmetlenség, egy elfelejtett jelszó miatt nem tudunk belépni, máskor azonban maga a rendszer makacskodik. Aki ritkán használja az Ügyfélkapu+-t annak van több próblémája. Mutatjuk a lehetséges buktatókat.

Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Ügyfélkapu+: mutatjuk lépésről lépésre

Az egyik leggyakoribb probléma, ami elő szokott fordulni, hogy nem mentettük el a törlőkódot. Semmi ok az aggodalomra, pár egyszerű lépéssel megoldható a helyzetet és még csak személyes ügyintézést sem igényel a folyamat.

A lépések a következők: Keresse fel az ugyfelkapu.gov.hu weboldalt. Majd válassza ki az Ügyfélkapu beállítások menüpontot. Keresse meg a Beállítás másik eszközre opciót (ezen a ponton fog kapni egy új QR kódot), majd olvassa be a kapott QR kódot és ezután mentse le a törlő kódot! Kattintson a Törlőkód mentése (kék) gombra. Pipálja be a Törlőkód mentéséről gondoskodtam jelölőnégyzetet, és végül kattintson a Befejezés gombra.

Egy fiókhoz több okostelefon

Szintén egy nagyon gyakori hiba, amikor egy Ügyfélkapu+ fiókhoz több okostelefont próbálunk csatlakoztatni. Nem lehetetlen, de csak akkor, ha a beállítás során az eredeti QR kódot (vagy a hozzá tartozó titkos kulcsot) elmentettük, vagy a Beállítás másik eszközre funkciót használva új QR kódot generálunk. A kétfaktoros azonosítás lényege, hogy a kódgeneráló kulcs csak a felhasználó birtokában lévő eszközökön legyen elérhető.

Sokan elég könnyen összetéveszthetik az Ügyfélkapu+ rendszerét a másik új és sokat reklámozott rendszerrel, a DÁP-pal.

 A kettő nem ugyanaz, tehát attól még, hogy regisztráltam az Ügyfélkapu+-ba, nem fogok tudni bejelentkezni a DÁP-ba, mert a két rendszer nem azonos.

Amikor a rendszerrel van a baj

Ha nem tudunk belépni az Ügyfélkapuba, és már minden lehetséges hibánkat számba vettük, akkor valószínűleg a rendszer gyengélkedik. Ez lehet szimplán csak egy üzemzavar vagy egy karbantartási szünet, amiről általában szokták értesíteni a felhasználókat. Az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak időtúllépés történt. Ilyenkor nincs más tennivaló, mint újra megpróbálni belépni. 

Még mindig sok a kérdés a témával kapcsolatban

A témával kapcsolatban a gyakori kérdések között többször is szerepel: végig regisztráltam elvileg helyesen, de amikor be akarok lépni, mindig ez az üzenet fogad "Nem megfelelő felhasználónév és jelszó, vagy Ön nem jogosult a kiválasztott azonosítási szolgáltatás igénybevételére" Miért lehet??

Íme a válasz: Miután megjelent a zöld pipa és lementettük a visszavonó kódot még várjunk 1-2 percig azon oldalon, elvileg egy felugró ablak jelenik meg 4-5 másodpercre, abban közlik, hogy valóban sikerült. Egy másik csetelő még hozzátette: balra húzva a kódot törlöd, jobbra húzva szerkeszted. Ez is eltartott egy ideig, rommá nyomkodtam a kijelzőt, de végül sikerült!

 

