Vis maior alapot hozott létre a város a tűzeset károsultjainak megsegítésére

„Teljesen kiégett és lakhatatlanná vált egy földszinti lakás a Szent-Györgyi Albert utcában szombaton. A hatóságok még vizsgálják a tűz okát, de a legfontosabb, hogy emberéletben nem esett kár, viszont több másik lakás is súlyosan károsodott. A katasztrófavédelmi igazgatóság helyi vezetőjével, a háztömb közös képviselőjével, a vagyonkezelő kft. képviselőjével és alpolgármester kollégáimmal a helyszínen tájékozódtunk. Egy idős úr és egy kisgyermekes család elhelyezéséről azonnal gondoskodtunk. A legfontosabb megoldandó probléma most az áramszolgáltatás helyreállítása lesz. A szolgáltatót megkértük a soron kívüli gyors ügyintézésre, de így is napokat fog igénybe venni, mire elkészül a terv, és újra kiépítik a hálózatot az épület sérült részén. A távhőszolgáltató rendszere ép maradt, így a fűtés és a melegvízellátás biztosított” – írta a polgármester.

„Kétszer ad, ki gyorsan ad”, ezért igyekszünk minden segítséget megadni a károsultaknak. Ez az eset is csak erősíti azt a szándékunkat, hogy létrehozzunk egy vis maior pénzügyi alapot a városnál, amely a hasonló esetekre kínálna azonnali gyors és egyszerű megoldást a nehéz helyzetbe került családoknak. A közös képviselő és a lakók együttműködése példaértékű, köszönöm az érintettek segítségét, a katasztrófavédelem szakszerű, gyors beavatkozását, valamint a vagyonkezelő kft. azonnali intézkedését” – tette hozzá Berlinger Attila a Facebookon közzétett posztjában.

Hírportálunk is beszámolt a tűzesetről, cikkünkben helyszíni fotókat is mutatunk!