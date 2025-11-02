Zarándokok fogadására alkalmas emléktér épülhet a paksi zsidó temetőben

Önkéntesek segítségét kéri a paksi önkormányzat az egykori zsidó temető területrendezéséhez. Miként azt a felhívásban írják, az Imre utcai zsidó temetőben nyugszanak a város egykori zsidó polgárai. A sírokhoz gyakran érkeznek zarándokok, leszármazottak a világ minden tájáról. Ám az utóbbi években a régi, romos ravatalozó épülete életveszélyesen megrogyott, így a bontása elkerülhetetlenné vált.

Pakson az Imre utcai zsidó temetőben nyugszanak a város egykori zsidó polgárai

Forrás: TelePaks (archív)

Zarándokok fogadására alkalmas emléktér épülhet

Az utolsó paksi zsidóként ismert, holokauszttúlélő Lövei néni unokái azonban kész tervekkel jelentkeztek, a fő homlokzati fal megtartásával, a zarándokok fogadására alkalmas emléktér és vizesblokk épülhet. A kivitelezési munkák megkezdéséhez a kijelölt terület rendbetételére van szükség, így például a lomok és a törmelék eltakarítására, téglák, cserepek pakolására. Ehhez várják önkéntesek jelentkezését, akik a DC Dunakom Zrt. munkatársainak irányítása és felügyelete mellett részt vennének a munkában. A közösségi munkát egyeztették a temetőt fenntartó MaZsiHiSz illetékesével.

Jelentkezni a [email protected] e-mail címen, és a 70/500-534-es telefon számon lehet. A munka időpontja 2025. november 6., 13 órától a tervek szerint 16 óráig. Az önkéntesektől azt kérik, vigyenek magukkal védőkesztyűt, esetleg lapátot, kőműveskalapácsot, és gondoskodjanak a megfelelő ruházatról.