november 2., vasárnap

Achilles névnap

22°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkéntesek jelentkezését várják

46 perce

Zarándokok fogadására alkalmas emléktér épülhet a paksi zsidó temetőben

Címkék#önkéntes#zsidó temető#zarándok

Az utolsó paksi zsidóként ismert, holokauszttúlélő Lövei néni unokái kész tervekkel jelentkeztek, a fő homlokzati fal megtartásával, a zarándokok fogadására alkalmas emléktér és vizesblokk épülhet az életveszélyessé vált régi ravatalozó helyén.

Révészné Hanol Erzsébet

Önkéntesek segítségét kéri a paksi önkormányzat az egykori zsidó temető területrendezéséhez. Miként azt a felhívásban írják, az Imre utcai zsidó temetőben nyugszanak a város egykori zsidó polgárai. A sírokhoz gyakran érkeznek zarándokok, leszármazottak a világ minden tájáról. Ám az utóbbi években a régi, romos ravatalozó épülete életveszélyesen megrogyott, így a bontása elkerülhetetlenné vált.

Pakson az Imre utcai zsidó temetőben nyugszanak a város egykori zsidó polgárai
Forrás: TelePaks (archív)

Zarándokok fogadására alkalmas emléktér épülhet

Az utolsó paksi zsidóként ismert, holokauszttúlélő Lövei néni unokái azonban kész tervekkel jelentkeztek, a fő homlokzati fal megtartásával, a zarándokok fogadására alkalmas emléktér és vizesblokk épülhet. A kivitelezési munkák megkezdéséhez a kijelölt terület rendbetételére van szükség, így például a lomok és a törmelék eltakarítására, téglák, cserepek pakolására. Ehhez várják önkéntesek jelentkezését, akik a DC Dunakom Zrt. munkatársainak irányítása és felügyelete mellett részt vennének a munkában. A közösségi munkát egyeztették a temetőt fenntartó MaZsiHiSz illetékesével.

Jelentkezni a [email protected] e-mail címen, és a 70/500-534-es telefon számon lehet. A munka időpontja 2025. november 6., 13 órától a tervek szerint 16 óráig. Az önkéntesektől azt kérik, vigyenek magukkal védőkesztyűt, esetleg lapátot, kőműveskalapácsot, és gondoskodjanak a megfelelő ruházatról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu