Így kezeld magadat gyógyszerek nélkül, amikor a frontok jönnek, mennek

Főleg tavasszal egymást érik az időjárási frontok. Egy közeledő hideg‑ vagy melegfrontot sokan már egy nappal korábban megéreznek. Bár az időjárást nem tudjuk befolyásolni, a tünetek enyhítéséért sokat tehetünk. Nem kell mindjárt gyógyszerhez nyúlni, ha közeleg egy időjárási front.
Időjárási front: gyógyszereken kívül mi enyhíti a tüneteket?
Aki nem érzékeny a frontokra, az el sem tudja képzelni, milyen lehet az, amikor az ember úgy érzi egy nagy tök van a feje helyén, mindenre csak lassabban tud reagálni, szédül és még fáj is. A legtöbben ilyenkor már nyúlnak is a megszokott gyógyszereikhez.
– Én már nem is szeretem hallgatni az időjárás előrejelzést, mert már attól ideges leszek, amikor mondják, hogy lehűl az idő, vagy éppen hirtelen fel, melegszik. Engem a melegfront visel meg jobban, ilyenkor feszültebb leszek, a felem olyan mintha burában lenne. Alig várom, hogy vége legyen a napnak. Ha nagyon fáj a fejem csak akkor veszek be fájdalomcsillapítót, mert félek, hogy egy idő után már az sem segít. A legrosszabb amikor rám jön a szédülés. Van amikor dolgozni sem tudok elmenni. - mondta Pintér Elemérné, Éva szekszárdi olvasónk.
De nem kell, hogy ez így legyen, nézzük, mivel csillapíthatjuk a tüneteket?
– Az egyik legfontosabb teendő frontos napokon a megfelelő folyadékbevitel, napi akár 2,5-3 litert. A légnyomás és a hőmérséklet változása fokozhatja a szervezet vízvesztését, ami önmagában is fejfájást okozhat. Érdemes ezért tudatosan többet inni, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A víz, a cukormentes gyógytea vagy a hígított gyümölcslé jó választás lehet, míg az alkohol és a cukros üdítők inkább ronthatnak a helyzeten, mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.
Mi történik a szervezetben időjárási front idején?
Hidegfront esetén gyakrabban jelentkezik fejfájás, migrén, görcsös panasz, míg melegfrontnál inkább fáradtság, alacsony vérnyomás, koncentrációzavar és ingerlékenység tapasztalható. A gyors légnyomásváltozás az erek tágulását vagy összehúzódását okozhatja, ami fejfájást válthat ki, az idegrendszer pedig fokozott terhelés alá kerül. Az időjárási változások különösen a migrénre hajlamos embereknél válthatnak ki tüneteket, mivel az agyi erek érzékenyen reagálnak a légköri nyomás ingadozására. - mondta a doktornő.
A séta, könnyű mozgás, nyújtógyakorlatok is segítenek
Bár fejfájáskor sokan legszívesebben egész nap feküdnének, a mozdulatlanság nem mindig segít. A könnyű, kíméletes mozgás – például egy rövid séta vagy néhány nyújtógyakorlat – javíthatja a vérkeringést és a közérzetet. Az intenzív edzés viszont front idején megterhelő lehet, ezért ilyenkor inkább a visszafogott mozgás ajánlott. Fontos a kiegyensúlyozott alvás is. A frontérzékenyeknél gyakori az alvásminőség romlása, ezért érdemes lefekvés előtt kerülni a képernyőhasználatot és a nehéz ételeket.
Sokan tapasztalják, hogy a meleg vagy hideg borogatás gyors enyhülést hoz. A tarkóra vagy a homlokra helyezett borogatás segíthet ellazítani az izmokat vagy csökkenteni a lüktetést, bár nem mindenkinek ugyanaz válik be. Van, akinek a hideg, másnak inkább a meleg hoz megkönnyebbülést.
Gyógynövények, amelyek enyhíthetik a panaszokat
A citromfű enyhe nyugtató hatású gyógynövény, amely segíthet a feszültség és az ingerlékenység csökkentésében. Melegfront idején különösen hasznos lehet, amikor az idegrendszer túlingerlése jellemző. A borsmenta hűsítő, értágító hatású lehet. Illóolaját halántékra kenve vagy teaként fogyasztva segíthet a front okozta fejfájás enyhítésében. A galagonya támogathatja a szív- és érrendszer működését, ami különösen hasznos lehet azoknál, akik vérnyomás-ingadozást tapasztalnak front idején. Hidegfront esetén gyakori a migrénszerű fejfájás és hányinger. A gyömbér gyulladáscsökkentő hatású, és segíthet az émelygés csökkentésében is.
A felsoroltak mellett a tudatos légzés, a relaxáció vagy akár egy kis zenehallgatás is segíthet csökkenteni a feszültséget.