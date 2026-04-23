Így kezeld magadat gyógyszerek nélkül, amikor a frontok jönnek, mennek

Főleg tavasszal egymást érik az időjárási frontok. Egy közeledő hideg‑ vagy melegfrontot sokan már egy nappal korábban megéreznek. Bár az időjárást nem tudjuk befolyásolni, a tünetek enyhítéséért sokat tehetünk. Nem kell mindjárt gyógyszerhez nyúlni, ha közeleg egy időjárási front.

Időjárási front - legyen az hideg vagy meleg - alaposan megviseli azokat, akik arra érzékenyek. De gyógyszerek nélkül is van rá megoldás

Forrás: Mediaworks

Időjárási front: gyógyszereken kívül mi enyhíti a tüneteket?

Aki nem érzékeny a frontokra, az el sem tudja képzelni, milyen lehet az, amikor az ember úgy érzi egy nagy tök van a feje helyén, mindenre csak lassabban tud reagálni, szédül és még fáj is. A legtöbben ilyenkor már nyúlnak is a megszokott gyógyszereikhez.

– Én már nem is szeretem hallgatni az időjárás előrejelzést, mert már attól ideges leszek, amikor mondják, hogy lehűl az idő, vagy éppen hirtelen fel, melegszik. Engem a melegfront visel meg jobban, ilyenkor feszültebb leszek, a felem olyan mintha burában lenne. Alig várom, hogy vége legyen a napnak. Ha nagyon fáj a fejem csak akkor veszek be fájdalomcsillapítót, mert félek, hogy egy idő után már az sem segít. A legrosszabb amikor rám jön a szédülés. Van amikor dolgozni sem tudok elmenni. - mondta Pintér Elemérné, Éva szekszárdi olvasónk.

De nem kell, hogy ez így legyen, nézzük, mivel csillapíthatjuk a tüneteket?

– Az egyik legfontosabb teendő frontos napokon a megfelelő folyadékbevitel, napi akár 2,5-3 litert. A légnyomás és a hőmérséklet változása fokozhatja a szervezet vízvesztését, ami önmagában is fejfájást okozhat. Érdemes ezért tudatosan többet inni, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A víz, a cukormentes gyógytea vagy a hígított gyümölcslé jó választás lehet, míg az alkohol és a cukros üdítők inkább ronthatnak a helyzeten, mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.