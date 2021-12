A jó vers betölti feladatát, és mélyre hat

Baka István városában hat a hely szelleme, és a mai fiatalok is bele tudnak szeretni a versekbe.

– Nagyon üdítő és inspiráló volt ezen a versenyen verseket hallgatni. És úgy éreztem, hogy már az is nagyszerű, hogy a járvány meg a kultúra helyzete miatt is nehéz időben így összegyűltünk, és ez az ünnep megtörténhetett. Egy újabb késztetést jelent, hogy tessék kézbe venni a verseskötetet. A versenyen kötelező volt egy Baka-vers, és most azt tapasztaltam, hogy Baka-rajongókkal találkozom, és ha visszatekintek saját életembe, magamtól talán én sem jöttem volna rá, hogy van egy Baka István nevű költő. Nekem is egy versmondó versenyen jött el a ráismerés pillanata, hogy van ő, aki nem akárki. Ezért gondolom, hogy az ilyen versenyeknek is a legfontosabb hozadéka a megismerkedés egy-egy költővel, s örömmel látom, hogy verseikbe bele tudnak szeretni a mai fiatalok is.