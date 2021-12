Pámerné Bali Éva abban a szerencsés helyzetben van, hogy már kisgyermekként – és felnőve is számos alkalommal – találkozhatott Andrásfalvy Bertalannal, akitől egyaránt kapott emberi és szakmai útravalót. A Tolnán élő történész Sárköz – Az elveszett Paradicsom címmel mutatta be a szóban forgó táj­egységet, nemcsak elhivatott szakmaisággal, hanem szabatos, irodalmi ihletettségű stílussal is. Az előadás színesítése végett lepergett egy film is, melyben Andrásfalvy Bertalan mesélt a Sárközről. Az alkotást a Dunatáj Televízió készítette külön erre az alkalomra, megidézve az eseményen a tudóst, aki a járvány­ügyi helyzet miatt sajnos nem lehetett jelen a rendezvényen.