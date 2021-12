Összeállt az X-Faktor élő show-jába jutó versenyzők, együttesek listája. A Mentorházban nyújtott teljesítményük alapján Csobot Adél a zenekarok közül – a The Palace és a Beneath My Skin zenekarok mellett – a szekszárdi Száraz Hanna erősítette a The Harmonies-t viszi magával!