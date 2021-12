– Intézményünk névadója mellett arról az Illyés Gyuláról is megemlékeztünk, aki két évig a bonyhádi gimnázium tanulója volt. A középiskolás korosztály a Vörösmarty versek mellett Illyés-költeményeket szavalt, illetve a rendezvényt a költő életútját bemutató minikiállítás is színesítette. Köszönjük a diákoknak és a felkészítő tanároknak, hogy a vírushelyzet ellenére is ilyen szép számban részt vettek a rendezvényen – mondta el Lukács József a művelődési központ igazgatóhelyettese, a program szervezője.

Fotó: Makovics Kornél