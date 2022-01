A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint intézményük május közepe óta fogad látogatókat, ezzel együtt pedig az Agóra Mozi is, amelynek kezdeti látogatottságát a fokozatosság jellemezte. Májusban és júniusban folyamatosan erősödtek a nézőszámaik, júliusban és augusztusban pedig látványos áttörést figyelhettek meg, több filmjüket is folyamatos telt ház előtt játszották. Bár a járvány negyedik hulláma miatt ősszel egy minimális visszaesést érzékeltek a nézőszámban, ennek ellenére kijelenthetik, mozijuk jó kihasználtsággal működik, több filmet is telt ház előtt vetítenek.