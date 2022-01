Szó volt a hazai klasszikus komolyzenei élet kezdeteiről, az Eszterházy kastély zeneterméről, majd a többi koncertteremről, a Pesti Magyar Színházról, s az Operáról. Az utóbbiról részletesebben beszélt, azért is, mert az opera nagykövete, s tán azért is, mert majd három évtizeden át ott dolgozott. Képen is megmutatta a hatalmas, három tonnás csillárt, amelyet csörlővel eresztettek le, hajdan naponta, hogy meggyújtsák a gyertyákat, később a gázlángot, ma pedig teszik ezt ritkábban, ha a kiégett villanykörtéket kell kicserélni.