Kellett egy nagyszerű csapat, de még fontosabb volt a családSzerencsés ember vagyok, mert egy életen át azt tehettem, amit szeretek, összegezte Matókné Kapási Julianna azokat az évtizedeket, amelyeket a Bartina Együttessel töltött. Hogy ezt tehette, ahhoz kellett egy nagyszerű csapat, akik rajongásig szerették a táncot, de talán ennél is fontosabb volt a család. A férje a kezdetektől mindig mellette állt, és pótolta otthon, ha neki más dolga volt. Nem volt túlzás, mikor azt mondta, hajdan nem csak őt, hanem a Bartinát is feleségül vette. S nem csak ő segített, hanem férjének édesanyja is, aki 101 évet élt, és mindig mellette állt. Mindez példa számára. Most ők állnak lányuk mellé, s ha kell, gondozzák, pátyolgatják a két kis unokát.