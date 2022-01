Január 27–30. 17 óra

Az észak királynője /Margaret – The Queen of North/

dán-svéd-norvég-lengyel-cseh-izlandi életrajzi dráma, történelmi film, 120 perc, 2021

Szereplők:

Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Annika Hallin, Paul Blackthorne, Søren Malling, Bjørn Floberg

Rendező: Charlotte Sieling

Hivatalos tartalom: Az év 1402. I. Margit dán királynő elérte azt, ami még senkinek nem sikerült. Dániát, Norvégiát és Svédországot egy békeorientált unióba tömörítette, melyet fiatal, örökbe fogadott fia, Erik révén egyedül irányít. A kalmari unió azonban folyamatos fenyegetésnek van kitéve, ezért a királynő azt tervezi, hogy összeadja Eriket egy angol hercegnővel. Az Angliával kötött szövetség hivatott biztosítani a birodalom európai nagyhatalmi státuszát, ám ekkora felbukkan valaki Margit múltjából, akinek színre lépése mindent megváltoztat.

Január 28–30. 15 óra

El a kezekkel a Papámtól!

magyar játékfilm, 97 perc, 2021

Szereplők:

Marczinka Bori, Csobot Adél, Bokor Barna, Elek Ferenc, Gubás Gabi, Járai Máté, Nagypál Gábor, Pálmai Anna, Pindroch Csaba

Rendező: Dobó Kata, Gulyás Buda

Hivatalos tartalom: A mesék nem hazudnak. Amikor Dorka (Marczinka Bori), a különleges fantáziavilágában élő, nagyszájú kislány megtudja, hogy özvegy apja (Bokor Barna) újranősül, és ő mostohát (Pálmai Anna) kap, rögtön sejti: addigi világa fenekestül felfordul. És ő mindent meg is tesz, hogy felforduljon. Harcba száll a mostoha ellen, akiről az sem elképzelhetetlen, hogy boszorkány. Amikor pedig az apja táborba küldi, hogy ne legyen láb alatt, új szövetségesekre talál: néhány bátor lányra, egy furcsa, föld alatti lényre, egy főzőgépen dolgozó szakácsra és legfőképp egy mindig mosolygó, dalos kedvű táborvezetőre (Csobot Adél) – akivel előbb-utóbb az apjának is találkoznia kell…

Január 30–31. 19:30 óra

Örökkévalók /Eternals/

amerikai kalandfilm, akciófilm, dráma, 157 perc, 2021

Szereplők:

Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Bill Skarsgård, Harry Styles, Mahershala Ali

Rendező: Chloé Zhao

Hivatalos tartalom: A Marvel Studios filmje, az Örökkévalók egy csapat földöntúli hőst követ nyomon, akik az emberiség hajnala óta védelmezik a Földet. Amikor rég elveszettnek hitt, rettentő lények térnek vissza rejtélyes körülmények között, az Örökkévalók összegyűlnek, hogy ismét az emberek segítségére siessenek.

Január 31., illetve február 1–2. 17 óra

A professzor és az őrült /The Professor and the Madman/

ír-francia-izlandi-amerikai-mexikói-belga-angol-hongkongi életrajzi dráma, 124 perc, 2019

Szereplők:

Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Steve Coogan, Jeremy Irvine, Ioan Gruffudd, Eddie Marsan, Anthony Andrews

Rendező: Farhad Safinia

Hivatalos tartalom: Dr. James Murray, az Oxford English Dictionary szerkesztője többéves levelezést követően 1896-ban úgy dönt, meglátogatja a szótár legtermékenyebb és legprecízebb önkéntesét, aki mintegy tízezer szócikkel, idézettel és példamondattal járult hozzá a 19. század egyik legnagyobb intellektuális vállalkozásának elkészítéséhez. Az önkéntes, bizonyos William Chester Minor, a levelezési címe alapján a Broadmoor Elmegyógyintézet lakója a berkshire-i Crowthorne falucska közelében. Murray gyanútlan, úgy vélte, a magának való különc, aki egyetlen oxfordi fogadáson sem jelent meg, bizonyára az intézet egyik dolgozója. Érkezése után már épp hálálkodni kezdene az igazgatónak, amikor az közli vele, hogy nem ő, hanem az egyik ápolt küldte a számtalan levelet.

Február 1–2. 19:30 óra

A Gucci-ház /House of Gucci/

amerikai krimi-dráma, thriller, 157 perc, 2021

Szereplők:

Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Lady Gaga, Adam Driver, Jack Huston, Camille Cottin

Rendező: Ridley Scott

Hivatalos tartalom: A Gucci-ház megdöbbentő igaz történet a Gucci olasz divatház mögött álló családi birodalomról. Szerelem, árulás, hanyatlás, bosszú és végül gyilkosság szövi át azt a három évtizedet, ami során kiderül, mit jelent, s mennyit ér egy név, és meddig hajlandó elmenni egy család, hogy mindent uralma alá hajtson.

Paks

Január 27., 29. és 31. 20 óra, illetve február 2. 15:25 óra

Sikoly /Scream 5/

amerikai horror, 114 perc, 2022

Szereplők:

Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Dylan Minnette, Melissa Barrera, Marley Shelton, Jack Quaid

Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Hivatalos tartalom: Huszonöt évvel azután, hogy Woodsboro csendes kisvárosát brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a település véráztatta múltjának titkait.

Január 28. 17:45 óra, jan. 29. 14:50 óra, illetve február 2. 17:50 óra

Gyűlölök és szeretek /The Hating Game/

amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2021

Szereplők:

Lucy Hale, Corbin Bernsen, Crystal Tweed, Sakina Jaffrey, Austin Stowell, Brock Yurich, Yasha Jackson

Rendező: Peter Hutchings

Hivatalos tartalom: Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

Január 28. 15:30 óra

Szörnyen boldog család 2. /Monster Family 2/

német-angol animációs vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Emily Watson, Nick Frost, Jason Isaacs, Catherine Tate, Jessica Brown Findlay, Ethan Rouse

Rendező: Holger Tappe

Hivatalos tartalom: Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: szinte a semmiből színre lép a Mila Starr nevű szörnyvadász, és esküvője napján elrabolja Baba Yagát. Mivel segíteni akarnak bajbajutott barátjukon, Wishbone-ék kénytelenek ismét szörnnyé változni. A Vámpírból, Frankensteinből, Múmiából, illetve Vérfarkasból álló négyesfogat hamarosan útra is kel, és kalandozásaik során nem csak úgy szörnyhaverokra tesznek szert a jeti és a Loch Ness-i szörny személyében, de megtanulják azt az értékes leckét is, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még rátalálhatsz a boldogságra.

Január 30. 20 óra és február 1. 17:45 óra

A kaptár: Raccoon City visszavár /Resident Evil: Welcome to Raccoon City/

német-amerikai-kanadai akció-horror, misztikus film, 107 perc, 2021

Szereplők:

Kaya Scodelario, Tom Hopper, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Donal Logue, Avan Jogia

Rendező: Johannes Roberts

Hivatalos tartalom: A világsikerű játék- és filmes franchise eddig izgalmas volt és szórakoztató: most már aktuális is. Az Umbrella Corporation nevű gyógyszergyártó óriásvállalat központja valaha élettel teli, pezsgő város volt. Racoon City ma elhagyott, néptelen romvidék. A felszínen. De lenn a mélyben készülődik valami, ami erősebb és gonoszabb mindannál, amit a gyár eddig a világra szabadított. És ha elindul, az a már így is sokat szenvedett föld lakóinak végét jelentheti. De van néhány túlélő, aki nem hajlandó olcsón adni a bőrét. És azt sejtik, hogy ha bejutnak az Umbrella föld alatti központjába, és rátalálnak a cég néhány féltve őrzött, az elszabadult fertőzéssel kapcsolatos titkára, akkor eséllyel szállnak szembe a gonosszal.

Január 28. és február 1. 20 óra, illetve január 30. 17:50 óra

Veszélyes /Dangerous/

amerikai akcióthriller, 99 perc, 2021

Szereplők:

Mel Gibson, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Kevin Durand, Scott Eastwood, Brendan Fletcher, Ryan Robbins, Chad Rook

Rendező: David Hackl

Hivatalos tartalom: Dylan Forrester, egy bűnös múltú szociopata, a feltételes szabadlábra helyezését nyugodt körülmények közt szeretné tölteni, az antidepresszánsok és a különös pszichiátere segítségével. Egy nap azonban Dylan testvére, Sean Forrester professzor rejtélyes körülmények közt meghal. Dylan elhatározza, hogy utánajár az igazságnak. Eközben nemcsak az FBI ered a nyomába, hanem egy csapat felfegyverezett zsoldos is a színre lép, hogy megszerezzenek valamit, amit Dylan testvére rejtegetett. Dylannek a túléléshez minden taktikai képességére szüksége lesz.

Január 29–30. 10 óra

Clifford, a nagy piros kutya /Clifford the Big Red Dog/

amerikai-kanadai családi film, 97 perc, 2020

Szereplők:

John Cleese, Rosie Perez, Sienna Guillory, Melanie Kannokada, Tony Hale, Kenan Thompson, Tovah Feldshuh, Horatio Sanz

Rendező: Walt Becker

Hivatalos tartalom: Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred, egy négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel mindenképp meg akarja tartani szeretett kedvencét, Emily elindul, hogy felkeressen egy varázslatos állatgondozót, aki reményei szerint képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost járja felelőtlen bácsikájával, Caseyel, az iskolatársával Owennel, és Clifforddal, a nagy piros kutyával, Clifford méretének híre eljut egy gonosz tudós fülébe, aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot...

Január 29–30. 12:30 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Január 27. és 31. 17:20 óra

A világ legrosszabb embere /Verdens verste menneske/

norvég-francia-svéd-dán-amerikai vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021

Szereplők:

Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Renate Reinsve, Maria Grazia Di Meo, Herbert Nordrum

Rendező: Joachim Trier

Hivatalos tartalom: A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie (Renate Reinsve) története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez.

Február 2. 20 óra

Moonfall

amerikai-kanadai-kínai fantasztikus akciófilm, 120 perc, 2022

Szereplők:

Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, Michael Peña, Stephen Bogaert, Maxim Roy, Charlie Plummer

Rendező: Roland Emmerich

Hivatalos tartalom: Az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a Holdat a pályájáról, és közvetlenül a Föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz, és totális pánik közepette a NASA vezetője, és egykori űrhajósa, Jo Fowler (Halle Berry) egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler összeáll az elszánt űrhajóssal, Brian Harperrel (Patrick Wilson), és az összeesküvés-elméletek szakértőjével, K. C. Housmannal (John Bradley), hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. Ám arra egyikük sincs felkészülve, ami a Holdon vár rájuk…

Bölcske

Január 28–30. 16 óra

Január 28–30. 18 óra

Január 28–30. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu