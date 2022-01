– Minden művésznek van több, hosszabb-rövidebb ideig tartó alkotói periódusa. Ezek határai nem mindig rajzolódnak ki élesen, lehetnek közöttük szünetek, de átfedések is. Neked viszont most egy konkrétan datálható életszakaszod zárult le, hogy ugyanakkor kezdődjön egy új. Mi is történt?

– Az idős, beteg szüleimet ápoltam, ami 24 órás elfoglaltságot jelentett – mondja Decsi-Kiss János, aki már maga sem fiatal; 72 éves. – A sors ajándékának tekintettem ezt a feladatot, de a haláluk után megszűntek a megszokott tennivalóim, s elkapott egy pánikszerű érzés: véget ért a küldetésem, hogyan tovább? Van-e még rám szüksége a világnak?



– És van?

– Mindenképpen. Amíg adni tudok másoknak, itt a helyem.



– Most mit adsz? Mert íróként és képzőművészként is ismert vagy. Madzagos, köteles, textiles képeid az igazi kuriózumok. Ilyesmivel rukkolsz elő?

– Igen, egy vándorkiállításra készülök, 10–12 nagyméretű kompozícióval. A református egyház, illetve annak decsi lelkipásztora, Papp Zsolt Endre igen aktív a fejlesztéseket illetően. Az engem érintő pályázat az egyházi közösségszervezésről szól, ami konkrétan úgy nézne ki, hogy helyben, illetve más települések gyülekezeti házaiban, iskoláiban, öregotthonaiban kiraknánk ezeket a munkákat, és beszélnénk róluk, meg az alkotás folyamatáról, meg a teremtésről, meg a Teremtőről. Voltak kész kereteim, és elkezdtem felöltöztetni őket. Néha engem is meglepett az eredmény.



– De te nem nagyon szereted a kereteket…

– Valóban nem, de ebben a helyzetben, a pandémia jelenléte miatt is tudomásul veszem, hogy keretek között, törvények között, korlátok között élünk. Annyit tehetünk, hogy a kereteken belül kialakítjuk a magunk kis világát, kitöltjük a teret a ránk jellemző színekkel, formákkal, motívumokkal. Ezt technikailag az úgynevezett bandázsolással oldottam meg. A kötél-, illetve spárgavégek összekapcsolásával. Az életünk során létrejövő találkozásokat, kapcsolódásokat jelképezik ezek a csomók. A leendő tárlat címe is erre utal: Csendes csomók.



– Kész van a fejedben már a mű, amikor a kivitelezéshez kezdesz, vagy menet közben alakul?

– Menet közben. Az improvizációt szeretem. Itt és most dől el a hogyan tovább, nem előre megszabott úton haladok. Kialakul, az Úr segítségével. A valósághoz, a kerethez alkalmazkodva munkálkodik a szellem. Határokon belül, de szabadon.



– És a befogadó is szabadságot kap? Nincs konkrét, kötelezően elfogadandó jelentésük, üzenetük a kompozícióidnak?

– Van általam elgondolt, megfogalmazott üzenetük, de a néző is lefordíthatja a saját nyelvére. Hathat rá másként, mint énrám. A létrehozó én vagyok, de Isten szól hozzám, amikor megérkezik az ihlet, az ötlet. És egyáltalán nem baj az, ha másokból másféle érzelmeket vált ki egy vers, egy zenemű vagy egy képzőművészeti alkotás.

Rendhagyó osztályfőnöki órák

A közelmúltban újították fel a decsi református templomot, s hamarosan belülről is rendbe hozzák az épületet. A lelkipásztor, Papp Zsolt Endre számos sikeres projekt lebonyolítója. Most egy közösségszervezési pályázat megvalósításán dolgozik, a helyi képzőművész, Decsi-Kiss János bevonásával. Nehéz időszak ez, hiszen a járvány miatt a közösségi élet beszűkül. Istentiszteletekre is kevesebben járnak, mint korábban. Némi pezsgést hozhat majd a Csendes csomók című vándorkiállítás. A megye több településére szeretnék eljuttatni az anyagot – a Decsi-Kiss-féle textilkompozíciókat –, hogy istentiszteletek után megnézhessék azokat a hívek és más érdeklődők. Beszélgetős, interaktív találkozók lennének ezek. Tervezik, hogy iskolákkal is felveszik a kapcsolatot, s tartanak havonta egy-két rendhagyó osztályfőnöki órát a hit és művészet témakörében.