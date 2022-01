Solymár Imre Városi Könyvtár 43 perce

Megválasztották az olvasás királyát, királynőit Bonyhádon

Idén is megválasztotta az olvasás királyát a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár. Schnell-Nagy Erikától megtudtuk, a járványhelyzet – mint az élet valamennyi területét – az olvasást népszerűsítő versenyt is nehezítette, de ennek ellenére 11 résztvevő aktív szerepet vállalt benne, akiket díjaztak is.

Schnell-Nagy Erika könyvtárigazgató összegezte a verseny eredményét Fotó: Beküldött kép

A bibliotéka igazgatója hozzátette, a szellemi megmérettetés a magyar kultúra napjától december 20-ig tartott. A fiatalok feladata az volt, hogy a tetszőlegesen választott és kiolvasott könyvek tartalmát meséljék el, vagy a könyvtár munkatársai által feltett kérdésekre az adott mű ismeretében választ adjanak.

Az elolvasott könyvek címeit a könyvtárosok névre szóló kártyán vezették, ez alapján történt az összegzés. Idén három fiatal fejére került fel a korona. Koncz Martin, a Bonyhádi Általános Iskola tanulója lett az olvasókirály. A királynői címmel pedig Csobot Lili és Hudvágner Borbála büszkélkedhet, ők ketten a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola büszkeségei.

Ugyancsak díjat vehetett át szorgalmáért: Garai Bettina (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola), Koncz Kata (Bonyhádi Általános Iskola), Metz Réka (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola), Garai Henrietta (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola), Böcz Réka (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola), Gyenei Kitti (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola), Szemán Léna (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola) és Szabó Zsófia (Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola).

Schnell-Nagy Erika kiemelte, már elindult az új verseny, várják a jelentkezőket.

