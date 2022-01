Január 13–19. 20 óra

A kaptár: Raccoon City visszavár /Resident Evil: Welcome to Raccoon City/

német-amerikai-kanadai akció-horror, misztikus film, 107 perc, 2021

Szereplők:

Kaya Scodelario, Tom Hopper, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Donal Logue, Avan Jogia

Rendező: Johannes Roberts

Hivatalos tartalom: A világsikerű játék- és filmes franchise eddig izgalmas volt és szórakoztató: most már aktuális is. Az Umbrella Corporation nevű gyógyszergyártó óriásvállalat központja valaha élettel teli, pezsgő város volt. Racoon City ma elhagyott, néptelen romvidék. A felszínen. De lenn a mélyben készülődik valami, ami erősebb és gonoszabb mindannál, amit a gyár eddig a világra szabadított. És ha elindul, az a már így is sokat szenvedett föld lakóinak végét jelentheti. De van néhány túlélő, aki nem hajlandó olcsón adni a bőrét. És azt sejtik, hogy ha bejutnak az Umbrella föld alatti központjába, és rátalálnak a cég néhány féltve őrzött, az elszabadult fertőzéssel kapcsolatos titkára, akkor eséllyel szállnak szembe a gonosszal.

Január 14–16. 15 óra

Szörnyen boldog család 2. /Monster Family 2/

német-angol animációs vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Emily Watson, Nick Frost, Jason Isaacs, Catherine Tate, Jessica Brown Findlay, Ethan Rouse

Rendező: Holger Tappe

Hivatalos tartalom: Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: szinte a semmiből színre lép a Mila Starr nevű szörnyvadász, és esküvője napján elrabolja Baba Yagát. Mivel segíteni akarnak bajbajutott barátjukon, Wishbone-ék kénytelenek ismét szörnnyé változni. A Vámpírból, Frankensteinből, Múmiából, illetve Vérfarkasból álló négyesfogat hamarosan útra is kel, és kalandozásaik során nem csak úgy szörnyhaverokra tesznek szert a jeti és a Loch Ness-i szörny személyében, de megtanulják azt az értékes leckét is, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még rátalálhatsz a boldogságra.

Január 17–19. 17 óra

Magyar passió

magyar filmdráma, 95 perc, 2021

Szereplők:

Gál Tamás, Nemcsák Károly, Jakab Tamás, Tóth János Gergely, Pásztor Erzsi, Eperjes Károly

Rendező: Eperjes Károly

Hivatalos tartalom: Az 1950-ben játszódó film történetében, Leopold atya azért küzd szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista hatalom nem akadályozza őket tevékenységükben, még a háborúban elrejtett kegytárgyaikat is visszakaphatták. Ez a „békés” állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják és, hogy megtörjék, kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a vallásnak hátat fordító, az szocialista rendszerben hívő, fiatal tisztet, Keller főhadnagyot - Fjodorov őrnagy parancsára - bízzák meg a beismerő vallomás kicsikarásával. Az atya kitartása, ellenállása azonban mindent megváltoztat…

Paks

Január 13. és 17. 17 óra, illetve január 15. és 19. 20 óra

Pókember: Nincs hazaút /No Way Home/

amerikai sci-fi akciófilm, 150 perc, 2021

Szereplők:

Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Tom Holland, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Marisa Tomei, Zendaya, Alfred Molina

Rendező: Jon Watts

Hivatalos tartalom: Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja kényelmesen kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszélyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent igazából pókembernek lenni.



Ismerős szuperhősök és szupergonoszok nagy találkozója a film, amely a szuperlátványos akciójelenetek közben is szállítja azt, ami megkülönbözteti Pókembert az összes társától: a szellemes, lazán szórakoztató hangulatot.

Január 13. és 17. 20 óra, illetve január 15. és 19. 17:30 óra

355 /The 355/

amerikai akcióthriller, 124 perc, 2022

Szereplők:

Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Sebastian Stan, Lupita Nyong'o, Édgar Ramírez, Fan Bingbing

Rendező: Simon Kinberg

Hivatalos tartalom: Amikor egy szigorúan titkos fegyver zsoldosok kezébe kerül, a CIA különleges ügynöke, Mace Brown (Jessica Chastain), úgy dönt, maga köré gyűjti a legprofibb kémeket, és velük együtt száll szembe az ellenséggel. Mace beszervezi Marie-t (Diane Kruger), a német ügynököt, Khadijah-t (Lupita Nyong’o), az MI6 egykori számítógépes guruját, és Gracielát (Penélope Cruz), a kolumbiai hírszerzés pszichológusát.

A mindenre elszánt csapat halálos bevetésre indul, hogy visszaszerezzék a gyilkos eszközt, és elejét vegyék egy világméretű háború kirobbanásának. A Párizstól Marokkón át egészen Sanghajig tartó ütős akciók során egy rejtélyes nő, Lin Mi Sheng (Bingbin Fan) is felbukkan, aki szintén a fegyver nyomában jár. Mace és szövetségesei végleg ki akarják iktatni a kegyetlen ellenséget, ám ehhez a brutális hadjárathoz mindent kockára kell tenniük…

Január 14. és 16. 15:30 óra, illetve január 15. 10 óra

Január 14. és 16. 17:40 óra, illetve január 18. 20 óra

Nagykarácsony

magyar romantikus vígjáték , 109 perc, 2021

Szereplők:

Ötvös András, Zsigmond Emőke, Scherer Péter, Pokorny Lia, Szabó Kimmel Tamás, Csuja Imre, Szerednyey Béla

Rendező: Tiszeker Dániel

Hivatalos tartalom: A film főszereplője Arnold, a többszörösen kitüntetett tűzoltó, akinek egy balul elsülő romantikus lánykérés következtében összeomlik az élete. Korábbi érdemeire való tekintettel kihelyezik egy karácsonyi vásárba ügyeletes tűzoltónak, ahol egy iskolai előadás előkészületeibe csöppen. Arnold utálja ezt a helyzetet: a karácsonyi felhajtást álszentnek, a műsort pedig idegesítőnek tartja. De a kezdeti csaták után megbékél a vásár furcsa árusaival és a gyerekelőadás szétszórt rendezőjével, Eszterrel. Az érzelmileg felfokozott karácsonyi készülődés lassan rádöbbenti, nem csupán a tériszonyát kell legyőznie, hogy új életet kezdhessen.

Január 14. és 16. 20 óra, illetve január 18. 17:30 óra

Sikoly /Scream 5/

amerikai horror, 114 perc, 2022

Szereplők:

Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Dylan Minnette, Melissa Barrera, Marley Shelton, Jack Quaid

Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Hivatalos tartalom: Huszonöt évvel azután, hogy Woodsboro csendes kisvárosát brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a település véráztatta múltjának titkait.

Január 15. 15:15 óra, illetve január 16. 10 óra

El a kezekkel a Papámtól!

magyar játékfilm, 97 perc, 2021

Szereplők:

Marczinka Bori, Csobot Adél, Bokor Barna, Elek Ferenc, Gubás Gabi, Járai Máté, Nagypál Gábor, Pálmai Anna, Pindroch Csaba

Rendező: Dobó Kata, Gulyás Buda

Hivatalos tartalom: A mesék nem hazudnak. Amikor Dorka (Marczinka Bori), a különleges fantáziavilágában élő, nagyszájú kislány megtudja, hogy özvegy apja (Bokor Barna) újranősül, és ő mostohát (Pálmai Anna) kap, rögtön sejti: addigi világa fenekestül felfordul. És ő mindent meg is tesz, hogy felforduljon. Harcba száll a mostoha ellen, akiről az sem elképzelhetetlen, hogy boszorkány. Amikor pedig az apja táborba küldi, hogy ne legyen láb alatt, új szövetségesekre talál: néhány bátor lányra, egy furcsa, föld alatti lényre, egy főzőgépen dolgozó szakácsra és legfőképp egy mindig mosolygó, dalos kedvű táborvezetőre (Csobot Adél) – akivel előbb-utóbb az apjának is találkoznia kell…

Január 15. 12:15 óra, illetve január 16. 12:30 óra

Mátrix: Feltámadások /The Matrix Resurrections/

amerikai sci-fi akciófilm, 148 perc, 2021

Szereplők:

Keanu Reeves, Neil Patrick Harris, Carrie-Anne Moss, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Lambert Wilson

Rendező: Lana Wachowski

Hivatalos tartalom: Neo nem halt meg. A Mátrix működik, de megújult, erősebb és biztonságosabb, mint valaha. Az élet megy tovább. Vannak hősök, akik képesek a feltámadásra. Vannak szörnyű erők, amelyek ellen mindig újra harcba kell szállni. És van néhány nagy titok, amelynek segítségével a hősök vállalhatják a harcot, és szembeszállhatnak azzal, aki/ami az elpusztításukra tör. Legfeljebb maguk sem értik, hogy történik mindez.

Bölcske

Január 14. és 16. 16 óra

Karácsonyi mese /Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton/

svéd vígjáték, filmdráma, 104 perc, 2021

Szereplők:

Jonas Karlsson, Adam Pålsson, Josefin Neldén, Anna Bjelkerud, Claes Månsson, Vanna Rosenberg

Rendező: Hannes Holm

Hivatalos tartalom: Egy svéd kisváros a negyvenes években ünnepi fényekkel díszítve várja a karácsonyt. A városka jómódú áruháztulajának fia, Karl-Bertil Johnsson a postán dolgozik, csomagokat pakol. A tizennégy éves fiú jövőjét jó előre eltervezte az apja, vár rá a családi örökség. A tinédzser egy nap véletlenül összeakad a szegény sorsú Verával, aki árvaházban tengeti hétköznapjait. A fiú rádöbben, hogy sokan vannak, akik kevésbé szerencsések és jómódúak, mint ő, ezért elhatározza, hogy titkos példaképe, Robin Hood tetteit utánozva ellopja a gazdagok karácsonyi csomagjait, és elviszi azokat az igazán rászorulóknak.

Január 14. és 16. 18 óra

King's Man: A kezdetek /The King's Man/

angol-amerikai családi kalandfilm, akciófilm, 131 perc, 2021

Szereplők:

Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Charles Dance, Daniel Brühl, Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson

Rendező: Matthew Vaughn

Hivatalos tartalom: Mikor a történelem legszörnyűbb zsarnokai és bűnöző lángelméi összegyűlnek, hogy háborút kirobbantva, emberek milliót tüntessék el a föld színéről, egyetlen férfi képes rá, hogy versenyt futva az idővel megállítsa őket. Fedezd fel, miként született a legelső független hírszerző ügynökség a King's Man: A kezdetekben!

Január 14. és 16. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu