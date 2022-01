Pétersz Mária népművelő, könyvtáros, pedagógus több mint 40 éve gyakorolja hivatását Paks városában. Kreatív, innovatív ember, kiváló szakmai tudással, műveltséggel bír. Ez idő alatt a kulturális élet számos területén bizonyította elhivatottságát, hozzáértését, önzetlen segítőkészségét. Ezt bizonyítja, hogy több ízben vezetői feladatokkal is megbízták. Hivatásán túl állandó résztvevője a városi rendezvényeknek, segíti a lakókörnyezetében élőket.

Pétersz Mária 1956. november 3-án született Kajdacson, ahol általános iskolai tanulmányait is folytatta. A középiskolát Bonyhádon végezte az akkori Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikusképesítést szerzett. Már itt kitűnt kitartásával, precizitásával és a könyvek, az irodalom iránti szeretetével.

A főiskolát Szombathelyen végezte el levelező tagozaton népművelő, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanárként. Főiskolás évei alatt népművelőként dolgozott Pakson a régi művelődési központban.

Két évet töltött Györkönyben a művelődési házban intézményvezetőként, és a községi könyvtár könyvtárosaként tevékenykedett.

1978-tól a Városi Művelődési Központ népművelője lett, majd ennek tagintézménye, az Ifjúsági és Úttörőház vezetésével bízták meg. Az intézmény megszűnésekor (1989), ismét a művelődési központba került, az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda vezetőjeként. Ez idő alatt elvégezte a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozatán a könyvtár szakot.

Közben belekóstolt a pedagógus munkába is. Irodavezetői munkája mellett óraadó tanárként dolgozott Pakson a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában. Nyolc év óraadói tanárkodás után, ugyanitt magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és iskolai könyvtárosként folytatta munkáját. Tanított mozgókép- és médiaismeretet is, később a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője lett. Állandó résztvevője volt a továbbképzéseknek, ugyanakkor önműveléssel is folyamatosan gyarapította tudását. Ezt a tudást folyamatosan megosztotta kollégáival, segítségére mindenkor számíthattak.



2002-ben Gáts Krisztina Beáta Napsugárszínű NAPJAIM címú verseskötetét mutatta be a Paksi Tükör: Irodalmi, művészeti és helytörténeti szemlében (IX. évfolyam, 2002. 4. szám, 38-40.p.). 2002-től 2010-ig szerkesztette a Deák Diák Sulilapot, valamint négy iskolai évkönyv szerkesztése is az ő nevéhez fűződik. 2000-ben a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola fennállásának 125. évfordulójára, 2003-ban Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára, 2009-ben az iskola fennállásának 135. évfordulója alkalmából, míg 2020-ban az iskola 145. éves évfordulójára gyűjtötte össze és publikálta az iskolában történteket.



Az évek során sok iskolai és városi ünnepség, megemlékezés forgatókönyvének összeállításában, betanításában vállalt részt. Az általa rendezett városi ünnepségek mindig nagy elismerést kaptak. A testvérvárosi kapcsolatok erősítését is a szívén viselte, 2010-ben a Visken rendezett költészetnapi versmondó versenyre készített fel gyerekeket, akik szép eredményeket értek el. Járt Kézdivásárhelyen, tagja volt a városi küldöttségnek.



2011. szeptember 1-jétől a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtárában (azóta már Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár) kezdett dolgozni. Munkáját itt is magas színvonalon végezte, több általa bevezetett gyakorlat alapján tevékenykednek a jelen könyvtárosai. Innen ment nyugdíjba 2015-ben.



A 2015-2016-os tanévben a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösségi házában, a Tanodában általános iskolásoknak felzárkóztató és szabadidős foglalkozásokat tartott. A nyári szünidei táborban négy hétig ugyancsak a roma gyerekekkel foglalkozott.



2015. december 24-étől nyugdíjas, de nyugdíjas évei alatt is az irodalom, a könyvek és a kultúra szeretete élteti. Hogy közel maradjon e három területhez, visszament dolgozni a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárba. Amikor szükség volt rá, szívesen segítette kollégáit, és gyarapította publikációit.



2020-ban szerkesztője volt két kiadványnak is. Az egyik, Magyar Anita dunakömlődi születésű, Pakson élő pedagógus gyermekeknek szóló verseskötete volt, melynek címe: Majd én megmondom a tutit, a másik pedig a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve, mely az iskola történetének 2010-tól 2020-ig terjedő időszakát öleli fel.



A Paksi Tükör 2021. szeptemberi számában megjelent Herczeg Ágnesnek, a városi könyvtár egykori igazgatójának a hagyatékából összeállított Paksi ragadványnevek című dolgozat, melyet Pétersz Mária Gutai Istvánnal közösen publikált a hagyatékban megtalált jegyzetek, vázlatok alapján. Ezzel az összeállítással emlékeztek meg méltó módon az egykori könyvtárvezetőről.



Pétersz Mária magas színvonalú, sokrétű, önzetlen munkájának köszönhetően 2002-ben a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kitüntetettje lett, 1986-ban pedig a művelődési miniszter eredményes munkájáért dicséretben részesítette.