– Szekszárdon születtem és családom jelenleg is ebben a városban él – mondta el lapunknak. – Tolna megye székhelye ma is a szívem csücske, gyakran járok haza, rengeteg szép emlék köt ide. De nemcsak az általános iskolát, hanem a középiskolát is itt végeztem, 2006-ban érettségiztem a Garay János Gimnáziumban. Matematika-fizika fakultációra jártam, de ezen tantárgyak mellett a német és angol nyelvi órákat is kedveltem.