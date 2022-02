Szekszárd

Február 10–12. 17 óra

Pókember: Nincs hazaút /No Way Home/

amerikai sci-fi akciófilm, 150 perc, 2021

Szereplők:

Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Tom Holland, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Marisa Tomei, Zendaya, Alfred Molina

Rendező: Jon Watts

Hivatalos tartalom: Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja kényelmesen kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszélyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent igazából pókembernek lenni. Ismerős szuperhősök és szupergonoszok nagy találkozója a film, amely a szuperlátványos akciójelenetek közben is szállítja azt, ami megkülönbözteti Pókembert az összes társától: a szellemes, lazán szórakoztató hangulatot.

Február 10–12. 20 óra, illetve febr. 13–16. 19:30 óra

Rémálmok sikátora /Nightmare Alley/

amerikai misztikus thriller, filmdráma, 151 perc, 2021

Szereplők:

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman

Rendező: Guillermo del Toro

Hivatalos tartalom: Az utazócirkusznál dolgozó Stanton Carlisle becsvágyó férfi, aki néhány jól megválasztott szóval tehetségesen manipulálja az embereket. Találkozik egy pszichiáternővel, akiről rövidesen kiderül, hogy talán még nála is veszedelmesebb.

Február 13–14. 17 óra

Gyűlölök és szeretek /The Hating Game/

amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2021

Szereplők:

Lucy Hale, Corbin Bernsen, Crystal Tweed, Sakina Jaffrey, Austin Stowell, Brock Yurich, Yasha Jackson

Rendező: Peter Hutchings

Hivatalos tartalom: Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

Február 11–13. 15 óra

Mágikus állatok iskolája /Die Schule der magischen Tiere/

német-osztrák családi kalandfilm, 93 perc, 2021

Szereplők:

Stephan Luca, Milan Peschel, Justus von Dohnányi, Katharina Thalbach, Max von der Groeben

Rendező: Gregor Schnitzler

Hivatalos tartalom: Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötődő állatod? Aki téged megért, beszélgetni tudsz vele, mindenhova elkísér? Ennek az iskolának a tanulói ilyen igaz barátokra lelnek. A mágikus állatok kívülről plüssállatnak látszanak, és azt, hogy beszélni tudnak, csak a gazdájuk észleli. Idanak különösen jól jön egy ilyen társ, mikor új iskolába kerül, ahol látszólag senki sem akar vele barátkozni. Ő és Benni - a fiú, akiről osztálytársai tudomást sem akarnak venni - az elsők az osztályban, akik mágikus állatokat kapnak.

Február 15–16. 17 óra

Magyar passió

magyar filmdráma, 95 perc, 2021

Szereplők:

Gál Tamás, Nemcsák Károly, Jakab Tamás, Tóth János Gergely, Pásztor Erzsi, Eperjes Károly

Rendező: Eperjes Károly

Hivatalos tartalom: Az 1950-ben játszódó film történetében, Leopold atya azért küzd szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista hatalom nem akadályozza őket tevékenységükben, még a háborúban elrejtett kegytárgyaikat is visszakaphatták. Ez a „békés” állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják és, hogy megtörjék, kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a vallásnak hátat fordító, az szocialista rendszerben hívő, fiatal tisztet, Keller főhadnagyot - Fjodorov őrnagy parancsára - bízzák meg a beismerő vallomás kicsikarásával. Az atya kitartása, ellenállása azonban mindent megváltoztat…

Paks

Február 10–13. és febr. 15–16. 15:10 óra, febr. 10., 12., 14. és 16. 20 óra, illetve febr. 11., 13., 14. és 15. 17:35 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Február 12–13. 13 óra

Február 11. 13 óra és febr. 12–13. 10 óra

Clifford, a nagy piros kutya /Clifford the Big Red Dog/

amerikai-kanadai családi film, 97 perc, 2020

Szereplők:

John Cleese, Rosie Perez, Sienna Guillory, Melanie Kannokada, Tony Hale, Kenan Thompson, Tovah Feldshuh, Horatio Sanz

Rendező: Walt Becker

Hivatalos tartalom: Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred, egy négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel mindenképp meg akarja tartani szeretett kedvencét, Emily elindul, hogy felkeressen egy varázslatos állatgondozót, aki reményei szerint képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost járja felelőtlen bácsikájával, Caseyel, az iskolatársával Owennel, és Clifforddal, a nagy piros kutyával, Clifford méretének híre eljut egy gonosz tudós fülébe, aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot...

Február 10., 12. és 16. 17:35 óra, febr. 11., 13. és 15. 20 óra, illetve febr. 14. 15:10 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Bölcske

Február 11–13. 16 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Február 11–13. 18 óra

Az unoka

magyar játékfilm, 115 perc, 2022

Szereplők:

Blahó Gergő, Pogány Judit, Döbrösi Laura, Horváth Lajos Ottó, Jordán Tamás, Bárdos Judit

Rendező: Deák Kristóf

Hivatalos tartalom: Az unoka egy nyomozós thrillerbe oltott felnövéstörténet, a fekete komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó különös bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, Rudi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg persze egy csapat szövetségesre. A mozifilm fő forgatási helyszínei a Kertészeti Egyetem, az Eiffel tér, az Andrássy úti volt MÁV székház, illetve a VIII. kerület néhány utcája és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Deák Kristóf első mozifilmjének főszereplői Blahó Gergely, aki ezúttal lesz először látható mozifilmben, Jordán Tamás, Jászberényi Gábor, Pogány Judit, Bárdos Judit, Döbrösi Laura, de Papp János, Hámori Ildikó, Tordai Teri, Szalai Kriszta, Hűvösvölgyi Ildikó, Keszég László és Voith Ágnes is feltűnnek majd a vásznon.

Február 11–13. 20:30 óra

Az észak királynője /Margaret – The Queen of North/

dán-svéd-norvég-lengyel-cseh-izlandi életrajzi dráma, történelmi film, 120 perc, 2021

Szereplők:

Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Annika Hallin, Paul Blackthorne, Søren Malling, Bjørn Floberg

Rendező: Charlotte Sieling

Hivatalos tartalom: Az év 1402. I. Margit dán királynő elérte azt, ami még senkinek nem sikerült. Dániát, Norvégiát és Svédországot egy békeorientált unióba tömörítette, melyet fiatal, örökbe fogadott fia, Erik révén egyedül irányít. A kalmari unió azonban folyamatos fenyegetésnek van kitéve, ezért a királynő azt tervezi, hogy összeadja Eriket egy angol hercegnővel. Az Angliával kötött szövetség hivatott biztosítani a birodalom európai nagyhatalmi státuszát, ám ekkora felbukkan valaki Margit múltjából, akinek színre lépése mindent megváltoztat.

