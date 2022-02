Február 3–5. 19:30 óra

Az unoka

magyar játékfilm, 115 perc, 2022

Szereplők:

Blahó Gergő, Pogány Judit, Döbrösi Laura, Horváth Lajos Ottó, Jordán Tamás, Bárdos Judit

Rendező: Deák Kristóf

Hivatalos tartalom: Az unoka egy nyomozós thrillerbe oltott felnövéstörténet, a fekete komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó különös bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, Rudi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg persze egy csapat szövetségesre. A mozifilm fő forgatási helyszínei a Kertészeti Egyetem, az Eiffel tér, az Andrássy úti volt MÁV székház, illetve a VIII. kerület néhány utcája és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Deák Kristóf első mozifilmjének főszereplői Blahó Gergely, aki ezúttal lesz először látható mozifilmben, Jordán Tamás, Jászberényi Gábor, Pogány Judit, Bárdos Judit, Döbrösi Laura, de Papp János, Hámori Ildikó, Tordai Teri, Szalai Kriszta, Hűvösvölgyi Ildikó, Keszég László és Voith Ágnes is feltűnnek majd a vásznon.

Február 4–6. 15 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Február 6–9. 19:30 óra

Veszélyes /Dangerous/

amerikai akcióthriller, 99 perc, 2021

Szereplők:

Mel Gibson, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Kevin Durand, Scott Eastwood, Brendan Fletcher, Ryan Robbins, Chad Rook

Rendező: David Hackl

Hivatalos tartalom: Dylan Forrester, egy bűnös múltú szociopata, a feltételes szabadlábra helyezését nyugodt körülmények közt szeretné tölteni, az antidepresszánsok és a különös pszichiátere segítségével. Egy nap azonban Dylan testvére, Sean Forrester professzor rejtélyes körülmények közt meghal. Dylan elhatározza, hogy utánajár az igazságnak. Eközben nemcsak az FBI ered a nyomába, hanem egy csapat felfegyverezett zsoldos is a színre lép, hogy megszerezzenek valamit, amit Dylan testvére rejtegetett. Dylannek a túléléshez minden taktikai képességére szüksége lesz.

Paks

Február 3., 5., 7. és 9. 17 óra, febr. 4. 20:45 óra, illetve febr. 6. és 8. 20 óra

Rémálmok sikátora /Nightmare Alley/

amerikai misztikus thriller, filmdráma, 151 perc, 2021

Szereplők:

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman

Rendező: Guillermo del Toro

Hivatalos tartalom: Az utazócirkusznál dolgozó Stanton Carlisle becsvágyó férfi, aki néhány jól megválasztott szóval tehetségesen manipulálja az embereket. Találkozik egy pszichiáternővel, akiről rövidesen kiderül, hogy talán még nála is veszedelmesebb.

Február 5. 12:30 óra

Gyűlölök és szeretek /The Hating Game/

amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2021

Szereplők:

Lucy Hale, Corbin Bernsen, Crystal Tweed, Sakina Jaffrey, Austin Stowell, Brock Yurich, Yasha Jackson

Rendező: Peter Hutchings

Hivatalos tartalom: Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

INGYENES vetítés: Február 4. 18:30 óra

Buena Vista Social Club: Adios

kubai-amerikai dokumentumfilm, 110 perc, 2017 (Magyar felirattal!)

Szereplők:

Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Barbarito Torres, Manuel 'Guajiro' Mirabal, Jesús 'Aguaje' Ramos

Rendező: Lucy Walker

Hivatalos tartalom: 24 év telt el azóta, hogy megjelent a Buena Vista Social Club első albuma és Wim Wenders róluk készített filmje. Az együttes 1997-es lemezével berobbant a köztudatba, muzsikájukkal nem csak új színeket festettek Kuba zenei palettájára, de a világ legváltozatosabb pontjaira vitték el a vibráló latin életérzést. Most itt a folytatás, amelyben a zenekar tagjai visszatekintenek karrierútjukra, felidézik, hogy milyen hihetetlen véletlenek sorozata hozta őket össze és bepillantást nyerhetünk az együttes Magyarországot is érintő búcsúturnéjának kulisszái mögé is.

Február 6. 12 óra

Pókember: Nincs hazaút /No Way Home/

amerikai sci-fi akciófilm, 150 perc, 2021

Szereplők:

Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Tom Holland, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Marisa Tomei, Zendaya, Alfred Molina

Rendező: Jon Watts

Hivatalos tartalom: Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja kényelmesen kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszélyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent igazából pókembernek lenni. Ismerős szuperhősök és szupergonoszok nagy találkozója a film, amely a szuperlátványos akciójelenetek közben is szállítja azt, ami megkülönbözteti Pókembert az összes társától: a szellemes, lazán szórakoztató hangulatot.

Február 5. 10 óra és febr. 6. 9:45 óra

Clifford, a nagy piros kutya /Clifford the Big Red Dog/

amerikai-kanadai családi film, 97 perc, 2020

Szereplők:

John Cleese, Rosie Perez, Sienna Guillory, Melanie Kannokada, Tony Hale, Kenan Thompson, Tovah Feldshuh, Horatio Sanz

Rendező: Walt Becker

Hivatalos tartalom: Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem arra számít, hogy amikor felébred, egy négy méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban. Mivel mindenképp meg akarja tartani szeretett kedvencét, Emily elindul, hogy felkeressen egy varázslatos állatgondozót, aki reményei szerint képes visszaállítani Clifford eredeti méreteit. Miközben a várost járja felelőtlen bácsikájával, Caseyel, az iskolatársával Owennel, és Clifforddal, a nagy piros kutyával, Clifford méretének híre eljut egy gonosz tudós fülébe, aki úgy dönt, hogy megkaparintja az állatot...

Február 5. 14:40 óra és febr. 6. 14:55 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Február 3., 5., 7. és 9. 20 óra, illetve febr. 6. és 8. 17:15 óra

Moonfall

amerikai-kanadai-kínai fantasztikus akciófilm, 120 perc, 2022

Szereplők:

Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, Michael Peña, Stephen Bogaert, Maxim Roy, Charlie Plummer

Rendező: Roland Emmerich

Hivatalos tartalom: Az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a Holdat a pályájáról, és közvetlenül a Föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz, és totális pánik közepette a NASA vezetője, és egykori űrhajósa, Jo Fowler (Halle Berry) egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler összeáll az elszánt űrhajóssal, Brian Harperrel (Patrick Wilson), és az összeesküvés-elméletek szakértőjével, K. C. Housmannal (John Bradley), hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. Ám arra egyikük sincs felkészülve, ami a Holdon vár rájuk…

Bölcske

Február 4–6. 16 óra

Én és a sárkányom /Dragevokteren/



norvég családi film, 82 perc, 2020



Szereplők:

Anders Baasmo Christiansen, Kyrre Haugen Sydness, Vanessa Borgli, Kai Kolstad Rødseth, Solveig Kloppen



Rendező: Katarina Launing



Hivatalos tartalom: Mindjárt itt a karácsony Laposvár kis falujában. Mortimer is nagyon várta már a szünetet, addig sem kell eltűrnie osztálytársai folytonos piszkálódását, és még több időt szentelhet nem túl népszerű YouTube csatornájának. Eközben Sara igyekszik minden kíváncsi szem elől elbújni, fél, hogy el kell hagynia az egyetlen országot, melyet ismer, és vissza kell térnie egy olyan kontinensre, amit sosem látott. Egy különös reggelen mindkét gyermek élete megváltozik, amikor szó szerint berobban az életükbe egy kis sárkány, akinek egyetlen vágya, hogy hazajusson.

Február 4–6. 18 óra

Családi testcsere /Le sens de la famille/

francia vígjáték, 100 perc, 2020

Szereplők:

Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Philippe Uchan, Nils Othenin-Girard, Rose de Kervenoaël

Rendező: Jean-Patrick Benes

Hivatalos tartalom: Egy szép napon a Morel-család egy különös problémával szembesül, mind testileg mind pedig lelkileg igen komoly változáson mentek keresztül az éjszaka folyamán. A legfiatalabb gyerek az apja testében ébred, aki tinédzser fia testében van, a fiú pedig nővére bőrébe bújt, miközben az édesanya hat éves lányuk szerepét veszi át a családban. És ez még csak a kezdet...

Február 4–6. 20:30 óra

Rémálmok sikátora /Nightmare Alley/

amerikai misztikus thriller, filmdráma, 151 perc, 2021

Szereplők:

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman

Rendező: Guillermo del Toro

Hivatalos tartalom: Az utazócirkusznál dolgozó Stanton Carlisle becsvágyó férfi, aki néhány jól megválasztott szóval tehetségesen manipulálja az embereket. Találkozik egy pszichiáternővel, akiről rövidesen kiderül, hogy talán még nála is veszedelmesebb.

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu