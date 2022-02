Szekszárd

Február 18–20. 15 óra

Szörnyen boldog család 2. /Monster Family 2/

német-angol animációs vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Emily Watson, Nick Frost, Jason Isaacs, Catherine Tate, Jessica Brown Findlay, Ethan Rouse

Rendező: Holger Tappe

Hivatalos tartalom: Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: szinte a semmiből színre lép a Mila Starr nevű szörnyvadász, és esküvője napján elrabolja Baba Yagát. Mivel segíteni akarnak bajbajutott barátjukon, Wishbone-ék kénytelenek ismét szörnnyé változni. A Vámpírból, Frankensteinből, Múmiából, illetve Vérfarkasból álló négyesfogat hamarosan útra is kel, és kalandozásaik során nem csak úgy szörnyhaverokra tesznek szert a jeti és a Loch Ness-i szörny személyében, de megtanulják azt az értékes leckét is, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még rátalálhatsz a boldogságra.

Február 17–23. 17 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Február 17–23. 19:30 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Paks

Február 17., 19., 21. és 23. 17:35 óra, illetve febr. 18., 20. és 22. 20 óra

Február 18. 16 óra, febr. 19. 12:50 óra, febr. 20. 13 óra és febr. 22. 15:35 óra

Mágikus állatok iskolája /Die Schule der magischen Tiere/

német-osztrák családi kalandfilm, 93 perc, 2021

Szereplők:

Stephan Luca, Milan Peschel, Justus von Dohnányi, Katharina Thalbach, Max von der Groeben

Rendező: Gregor Schnitzler

Hivatalos tartalom: Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötődő állatod? Aki téged megért, beszélgetni tudsz vele, mindenhova elkísér? Ennek az iskolának a tanulói ilyen igaz barátokra lelnek. A mágikus állatok kívülről plüssállatnak látszanak, és azt, hogy beszélni tudnak, csak a gazdájuk észleli. Idanak különösen jól jön egy ilyen társ, mikor új iskolába kerül, ahol látszólag senki sem akar vele barátkozni. Ő és Benni - a fiú, akiről osztálytársai tudomást sem akarnak venni - az elsők az osztályban, akik mágikus állatokat kapnak.

Február 19–20. 10 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Február 17. 20 óra és febr. 19. 14:55 óra

Moonfall

amerikai-kanadai-kínai fantasztikus akciófilm, 120 perc, 2022

Szereplők:

Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, Michael Peña, Stephen Bogaert, Maxim Roy, Charlie Plummer

Rendező: Roland Emmerich

Hivatalos tartalom: Az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a Holdat a pályájáról, és közvetlenül a Föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz, és totális pánik közepette a NASA vezetője, és egykori űrhajósa, Jo Fowler (Halle Berry) egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler összeáll az elszánt űrhajóssal, Brian Harperrel (Patrick Wilson), és az összeesküvés-elméletek szakértőjével, K. C. Housmannal (John Bradley), hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. Ám arra egyikük sincs felkészülve, ami a Holdon vár rájuk…

Február 17., 21. és 23. 15:10 óra, febr. 18., 20. és 22. 17:35 óra, illetve febr. 19. 20 óra

Február 21. 20 óra

Rémálmok sikátora /Nightmare Alley/

amerikai misztikus thriller, filmdráma, 151 perc, 2021

Szereplők:

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman

Rendező: Guillermo del Toro

Hivatalos tartalom: Az utazócirkusznál dolgozó Stanton Carlisle becsvágyó férfi, aki néhány jól megválasztott szóval tehetségesen manipulálja az embereket. Találkozik egy pszichiáternővel, akiről rövidesen kiderül, hogy talán még nála is veszedelmesebb.

Február 20. 15 óra és febr. 23. 20 óra

Halál a Níluson /Death on the Nile/

amerikai krimi-dráma, 127 perc, 2022

Szereplők:

Gal Gadot, Kenneth Branagh, Annette Bening, Armie Hammer, Rose Leslie, Russell Brand, Sophie Okonedo

Rendező: Kenneth Branagh

Hivatalos tartalom: A belga detektív, Hercule Poirot egyiptomi vakációja egy folyami gőzösön ijesztő fordulatot vesz, amikor a hajón utazó álompár idilli nászútját gyilkosság zavarja meg. A végeláthatatlan sivatagban, a gízai piramisok lábánál kibontakozó rejtélyben a féktelen szenvedély és az őrjítő féltékenység éppúgy főszerepet játszik, mint a változatos hátterű és kifogástalanul öltözött utazók, akik sötét fordulatok elé néznek, mielőtt szembesülnek a végső, döbbenetes megoldással.

Bölcske

Február 18–20. 16 óra

Február 18–20. 18 óra

Mese a barátságról /Le bonheur des uns.../

francia vígjáték, 104 perc, 2020 (magyar felirattal!)

Szereplők:

Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, Daniel Cohen, François Damiens, Big John

Rendező: Daniel Cohen

Hivatalos tartalom: Két francia házaspár évek óta tartó barátságát rengeti meg a hír: Léa, aki négyük közül eddig a legvisszafogottabb volt, titokban regényt írt. A könyv hirtelen a bestsellerlisták élére kerül, és hatalmas sikert arat. Az ünneplés helyett azonban a féltékenykedés és intrika veszi át a főszerepet, és megkérdőjeleződik a barátság is: vajon az egyik ember sikere és boldogsága keserűséget okoz a másiknak?

Február 18–20. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu