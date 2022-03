A szentmisét követően különleges élményt adott a kórus előadásában Kodály Zoltán Ave Maria-ja, de megszólaltak Bartók Béla, Claudio Monteverdi és Szokolay Sándor művei is.

– Az időjárási viszonyokra való tekintettel beltéren tartjuk a térzenés koncertet, de a látogatók számát ez nem befolyásolja. A vasárnapi szentmisét követően a római katolikus templomban hallgathattuk a Vocapella előadásában, Novák-Szabó Lívia vezénylésével és Mucsi Brigitta zongorakíséretével a szebbnél szebb dalokat – tájékoztatta portálunkat Lukács József, a program szervezője.

Az együttes 2017-ben megkapta a KÓTA: Magyar Kórusok, Zenakarok és Népzenei Együttesek Szövetségének aranydiplomáját, 2019-ben pedig Fesztiválkórus minősítést kapott az akkor három éves kórus.

– A kórus elsősorban a huszadik századi és a kortárs magyar nőikari irodalom megszólaltatását tűzte ki célul. A bonyhádi a sokadik hazai fellépése volt a kórusnak, de már nemzetközi porondon is felléptünk Krakkóban, Zágrábban és most egy Erdélyi koncertkörútra készülünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A világjárvány után márciusban indult be újra az együttes élete, a térzenét szervező Lukács Józseffel már régóta dolgozunk együtt, de végre lehetőségünk nyílt egy hangverseny megszervezésére.

Salve Regina címmel tartottunk zenés áhítatot, ahol főleg a huszadik századi és kortárs szerzők művei szólaltak meg a reneszánsz és barokk művek mellett. Gyakorlatilag a hangverseny így egy időutazás is volt egyben – mondta el Novák Szabó Lívia karnagy.