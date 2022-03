Összefogás Kárpátaljáért 9 órája

Best of Gastroblues: telt házas koncert, tombola és licit Viskért

Idén ünnepli harmincadik évfordulóját a Gastroblues Fesztivál. A korábbi paksi koncertek anyagaiból Best of Gastroblues címmel jelentettek meg lemezt, amelyet a fesztivál felvezetéseként márciustól májusig mutatnak be Pakson és a fővárosban.

Gazsó Rita Gazsó Rita

Süli János (balról), Gárdai Ádám és Szántó Zoltán Fotó: Molnár Gyula

Az első lemezbemutató koncerten, március 19-én Keresztes Ildikó lépett fel Pakson, akinek vendége Takáts Tamás volt. Ennek része volt a Tűzkerék XT szombaton, a Gastroblues Klubban megrendezett jótékonysági koncertje is, amelynek bevételét a kárpátaljai testvérváros gyerekeiért, a Viski Magyar Óvoda fenntartására ajánlották fel a szervezők.

– Már több mint tíz éve gyűjtünk a viski intézmény részére, eleinte a megépítésére, az utóbbi évek óta pedig a bővítésére, fenntartására fordítják a befolyt összeget. A mostani alkalomra – valószínűsíthetően az orosz-ukrán háború miatt is – a szokásosnál jelentősebb számban, közel százhúszan jöttek el. A paksi közönség mellett többfelől, az Alföldről, Székesfehérvárról, Esztergomból, Budapestről is érkeztek vendégek. A befolyt összeg is jelentős, ezúttal több mint félmillió forint volt – mondta Gárdai Ádám.

Gastroblues jótékonysági koncert Pakson Fotók: Molnár Gyula

A szervezőtől megtudtuk, decemberig értékes tárgyakra is licitálni lehet, így például a Paksi FC labdájára, mezére és arra a harmonikaszettre, amelyet Takács Tamás használt legutóbbi paksi fellépésén. Ennek összege az esemény jegybevételével és a tombolából befolyó összeggel együtt a viski óvoda megsegítésére megy. A tombolahúzásban Süli János tárca nélküli miniszter és Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere segítette a szervezőket. A lemezbemutató koncert sorozat folytatásaként most pénteken, a László Attila Quintet és Charlie lép színpadra, másnap, április 2-án a gitáros Éles Gábor Triója ad műsort Pakson Tóth Verával.

