Én először a képeket néztem, s csak utána a képek címét, mert sok esetben úgy éreztem, azok szinte feleslegesek. Nem kellett magyarázat, útbaigazítás, utalás arra, hogy mit is ábrázol a kép, az elmondott mindent. Tudtam, hogy akit a képen látok, tanár. Ha nem is ismertem volna fel, akkor is kitaláltam volna, ahogy néz és mutat, az filmrendező, vagy, hogy a határozott, elegáns hölgy üzletasszony.



Borbély Béla, székesfehérvári fotográfus készítette ezeket a portrékat, amelyeken látszik, hogy nagyon ért a dolgához. Mert az emberábrázolás, a portrékészítés a fotóművészet legnehezebb ága, akkor és úgy megörökíteni a pillanatot, hogy a fénykép alanya némán, szó nélkül is mindent elmondjon magáról, szinte azt is lássuk, mire gondol.



A Kor-társaink című kiállítás megnyitóján Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója ismerősként mutatta be az alkotót, hiszen a mostani már a harmadik szekszárdi tárlata. Borbély Béla egyébként sajtófotós, aki fényképezőgépével a mindennapok történéseit is követi, és abban is maradandót alkot.

Borbély Béla portréja Koltai Róbert színművészről (Fotó: Makovics K.)

Fél évszázaddal ezelőtt vett kézbe először fotómasinát. Előbb a madarak, a természet világa, majd az építészeti-, néprajzi- és idegenforgalmi témák felé fordította az optikát, utóbb pedig az egyházművészeti kincseket örökítette meg pompás fotóin. Képeiért, amelyekkel majd félszáz kiállítás nézőit örvendeztette már meg, sok díjat mondhat magáénak. A szekszárdi tárlat április huszadikáig látogatható.