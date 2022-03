Szekszárd

Március 24–27. 17 óra

Licorice Pizza

amerikai vígjáték, filmdráma, 133 perc, 2021 (Magyar felirattal!)



Szereplők:

Bradley Cooper, Sean Penn, John C. Reilly, Tom Waits, Maya Rudolph, Christine Ebersole

Rendező: Paul Thomas Anderson

Hivatalos tartalom: A Licorice Pizza Alana Kane és Gary Valentine felnőtté válásának, jövés-menésének és szerelembe esésének története 1973-ban, a San Fernando Valley-vidéken. Paul Thomas Anderson filmjét három Oscar-díjra jelölték, a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriákban.

Március 24–27. 19:30 óra

355 /The 355/

amerikai akcióthriller, 124 perc, 2022

Szereplők:

Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Sebastian Stan, Lupita Nyong'o, Édgar Ramírez, Fan Bingbing

Rendező: Simon Kinberg

Hivatalos tartalom: Amikor egy szigorúan titkos fegyver zsoldosok kezébe kerül, a CIA különleges ügynöke, Mace Brown (Jessica Chastain), úgy dönt, maga köré gyűjti a legprofibb kémeket, és velük együtt száll szembe az ellenséggel. Mace beszervezi Marie-t (Diane Kruger), a német ügynököt, Khadijah-t (Lupita Nyong’o), az MI6 egykori számítógépes guruját, és Gracielát (Penélope Cruz), a kolumbiai hírszerzés pszichológusát.

A mindenre elszánt csapat halálos bevetésre indul, hogy visszaszerezzék a gyilkos eszközt, és elejét vegyék egy világméretű háború kirobbanásának. A Párizstól Marokkón át egészen Sanghajig tartó ütős akciók során egy rejtélyes nő, Lin Mi Sheng (Bingbin Fan) is felbukkan, aki szintén a fegyver nyomában jár. Mace és szövetségesei végleg ki akarják iktatni a kegyetlen ellenséget, ám ehhez a brutális hadjárathoz mindent kockára kell tenniük…

Március 25–27. 15 óra

Péter meseországban /Moonbound/

német családi animációs film, 85 perc, 2021

Rendező: Ali Samadi Ahadi

Hivatalos tartalom: Az éjszaka világa ezüstös holdfényben úszik. Tündérek, manók és más varázslatos lények népesítik be. A mesebeli teremtmények olykor belopóznak a gyermekek álmába, hogy varázslatos kalandokba csábítsák őket. Péter kishúga, Anna pontosan egy ilyen kalandba keveredik, az útja pedig egyenesen a Holdra vezet. A fiú utána ered az éjszaka leple alatt, hogy hazahozza testvérét.

Március 28–30. 17 óra

Moonfall

amerikai-kanadai-kínai fantasztikus akciófilm, 120 perc, 2022

Szereplők:

Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, Michael Peña, Stephen Bogaert, Maxim Roy, Charlie Plummer

Rendező: Roland Emmerich

Hivatalos tartalom: Az emberiséget egy mindent elsöprő katasztrófa fenyegeti, amikor egy sötét, titokzatos erő eltéríti a Holdat a pályájáról, és közvetlenül a Föld felé löki. A becsapódás elkerülhetetlennek tűnik, a bolygó végveszélyben van. A káosz, és totális pánik közepette a NASA vezetője, és egykori űrhajósa, Jo Fowler (Halle Berry) egy meghökkentő teóriával áll elő, ami a megmenekülést jelentheti mindenki számára. Fowler összeáll az elszánt űrhajóssal, Brian Harperrel (Patrick Wilson), és az összeesküvés-elméletek szakértőjével, K. C. Housmannal (John Bradley), hogy egy lehetetlennek tűnő küldetésen mentsék meg a világot. Ám arra egyikük sincs felkészülve, ami a Holdon vár rájuk…

Március 28–30. 19:30 óra

Halál a Níluson /Death on the Nile/

amerikai krimi-dráma, 127 perc, 2022

Szereplők:

Gal Gadot, Kenneth Branagh, Annette Bening, Armie Hammer, Rose Leslie, Russell Brand, Sophie Okonedo

Rendező: Kenneth Branagh

Hivatalos tartalom: A belga detektív, Hercule Poirot egyiptomi vakációja egy folyami gőzösön ijesztő fordulatot vesz, amikor a hajón utazó álompár idilli nászútját gyilkosság zavarja meg. A végeláthatatlan sivatagban, a gízai piramisok lábánál kibontakozó rejtélyben a féktelen szenvedély és az őrjítő féltékenység éppúgy főszerepet játszik, mint a változatos hátterű és kifogástalanul öltözött utazók, akik sötét fordulatok elé néznek, mielőtt szembesülnek a végső, döbbenetes megoldással.

Paks

Március 24. 15:10 óra, márc. 25. 15:40 ó., márc. 26–27. 10 ó., illetve márc. 28–30. 15:20 ó.

A rosszfiúk /The Bad Guys/

amerikai animációs vígjáték, 101 perc, 2022

Rendező: Pierre Perifel

Hivatalos tartalom: Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak... megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében.



A film Aaron Blabey bestseller sorozata alapján készült, amelyből 8.2 millió példányt adtak el világszerte. A rendező Pierre Perifel (A Kung Fu Panda filmek animátora), a forgatókönyvet Etan Cohen (Trópusi vihar, Keményítőkúra) írta.

Március 26. 15 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Március 26. 12:50 óra és márc. 27. 12:15 óra

Pirula Panda /Turning Red/

amerikai-kanadai animációs vígjáték, 100 perc, 2022

Rendező: Domee Shi

Hivatalos tartalom: A Disney és a Pixar filmjének főhőse az öntudatos, különc 13 éves lány, Mei Lee, akinek a gyötrelmekkel teli kamaszkorba lépve is muszáj lenne anyukája szófogadó kislányának maradnia. Túlontúl féltő szülője ugyanis igyekszik mindig gyermeke közelében lenni – ami meglehetősen kényelmetlen, mi több, rémisztő helyzeteket szül egy tinédzsernek. És ha az érdeklődésében, kapcsolataiban és testében bekövetkező változások nem volnának éppen elegek, Mei Lee akármikor is izgalomba jön (vagyis szinte mindig), hatalmas vörös pandává puffad!

Március 26. 17:20 óra, illetve márc. 27. 16:50 óra

Március 24. és 27–30. 19:30 óra, illetve márc. 25–26. 20 óra

The Batman

amerikai krimi-dráma, akciófilm, 133 perc, 2022

Szereplők:

Colin Farrell, Robert Pattinson, Andy Serkis, John Turturro, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard

Rendező: Matt Reeves

Hivatalos tartalom: Batman (Robert Pattinson) már két éve rója Gotham City utcáit, és üldözi a város gonosztevőit – így hát egyre mélyebbre merül a sikátorok sötétségébe. Már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül. csupán Alfred Pennyworth-szel (Andy Serkis) és Jame Gordon hadnaggyal (Jeffrey Wright) oszthatja meg a titkait. Egyedül maradt: rajta kívül nincs más, aki bosszút állhatna a város lakóinak sérelmeiért. Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, és a szadista machinációi után hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb detektívjét a város alvilágába vezetik. Ott találkozik Selina Kyle-lal, vagyis Macskanővel (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepottal, a Pingvinnel (Colin Farrell), Carmine Falcone-nal (John Turturro) és Edward Nashtonnal, Rébusszal (Paul Dano). A bizonyítékok azonban a saját otthona felé vezetik, és minél jobban szűkül a gyanúsítottak köre, annál félelmetesebbé válik. Batmannek új szövetségeket kell kötnie, le kell lepleznie az igazi bűnöst, és meg kell szabadítania Gothamet a hatalmaskodás és a korrupció pestisétől.

Március 27. 14:25 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Március 24. 17:20 óra, illetve márc. 25. 17:50 óra

Belfast

angol filmdráma, 97 perc, 2021 (Magyar felirattal!)

Szereplők:

Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Caitriona Balfe, Colin Morgan, Jude Hill

Rendező: Kenneth Branagh

Hivatalos tartalom: A humoros, érzelmes és markánsan személyes történet egy fiú gyermekkorának krónikája a hatvanas évek végéről a címbéli város zűrzavarában. A filmet az Oscar-jelölt Kenneth Branagh írta és rendezte, a szereplők közt van az Arany Glóbusz-jelölt Caitriona Balfe, az Oscar-díjas Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, és a filmvásznon most debütáló tíz éves Jude Hill. Dornan és Balfe egy szenvedélyes, munkásosztálybéli házaspárt alakítanak, akik belesodródnak a vérengzésbe. Dench és Hinds játsszák az éles eszű nagyszülőket.

Bölcske

Március 25–27. 16 óra

Március 25–27. 18 óra

A professzor és az őrült /The Professor and the Madman/

ír-francia-izlandi-amerikai-mexikói-belga-angol-hongkongi életrajzi dráma, 124 perc, 2019

Szereplők:

Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Steve Coogan, Jeremy Irvine, Ioan Gruffudd, Eddie Marsan, Anthony Andrews

Rendező: Farhad Safinia

Hivatalos tartalom: Dr. James Murray, az Oxford English Dictionary szerkesztője többéves levelezést követően 1896-ban úgy dönt, meglátogatja a szótár legtermékenyebb és legprecízebb önkéntesét, aki mintegy tízezer szócikkel, idézettel és példamondattal járult hozzá a 19. század egyik legnagyobb intellektuális vállalkozásának elkészítéséhez. Az önkéntes, bizonyos William Chester Minor, a levelezési címe alapján a Broadmoor Elmegyógyintézet lakója a berkshire-i Crowthorne falucska közelében. Murray gyanútlan, úgy vélte, a magának való különc, aki egyetlen oxfordi fogadáson sem jelent meg, bizonyára az intézet egyik dolgozója. Érkezése után már épp hálálkodni kezdene az igazgatónak, amikor az közli vele, hogy nem ő, hanem az egyik ápolt küldte a számtalan levelet.

Március 25–27. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu