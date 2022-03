Szekszárd

Március 3–4. és 6–9. 17 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Március 3–4. és 6–9. 19:30 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Március 5. – Nőnapi kavalkád, családi és csajos filmekkel

10 órától



Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

15 órától



Hab

magyar romantikus vígjáték , 89 perc, 2020

Szereplők:

Elek Ferenc, Kerekes Vica, Kovács Lehel, Mácsai Pál, Szikszai Rémusz, Láng Annamária, Bányai Miklós

Rendező: Lakos Nóra

Hivatalos tartalom: Van egy teszt, ami állítólag 99 százalékos pontossággal megmutatja, hogy az ember valóban a nagy Ő-vel él-e. De Dórán (Kerekes Vica) valahogy ez sem segített: 99 százalékos szerelme éppen valaki mást készül feleségül venni. Az élet persze még így is lehet édes: Dóra ugyanis cukrász, aki mindent imád, ami a foglalkozásával kapcsolatos, tészták, habok, cukrozott cseresznyék között tölti a napjait – és mindezt egy cuki kis boltocskában kínálja az édesszájú világnak. A sütimennyország azonban keserű jövő elé néz: ha tulajdonosa nem szerez hirtelen nagyon sok pénzt, lehúzhatja a rolót. Az ilyen helyzetekre a legjobb szakácskönyvek sem kínálnak megoldást, úgyhogy Dóra kikever egy ravasz tervet: benevez egy családi cégeknek hirdetett versenybe, és szerződtet hozzá egy vállalkozó kedvű agglegényt (Mátray László), aki a hiányzó milliókért folytatott hadjárat során a vőlegényének hazudja magát. Csakhogy a pasi megrögzött csajozógép. És az már csak a hab a tortán, hogy ráadásul nagyon jóképű…

17 órától



Szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófák /Love, Weddings & Other Disasters/

amerikai romantikus vígjáték , 90 perc, 2020

Szereplők:

Diane Keaton, Jeremy Irons, Maggie Grace, Dennis Dugan, Diego Boneta, Veronica Ferres

Rendező: Dennis Dugan

Hivatalos tartalom: Jessie English (Maggie Grace) szerelmi élete romokban hever. Miután összecsapnak a feje fölött a hullámok, és a barátja szakít vele, egy különösen fontos felkérést kap. Mindössze nyolc napja van megszervezni egy menyegzőt. Jessie semmit sem bíz a véletlenre: a vendéglátást a híres, de rendkívül mogorva Lawrence Phillipsre (Jeremy Irons) bízza, valamint a város egyik legfelkapottabb underground zenekarát is megpróbálja beszervezni. Ha ez nem lenne elég drámai, az esküvői zűrzavarba bekapcsolódik egy „Hamupipőkéjét” kereső idegenvezető és egy orosz maffia elől menekülő, reality showban szereplő páros is, akik az eszméletlen kalandok során végül mind hozzátesznek valamit a „boldog befejezéshez”, ahol mindannyian rájönnek, hogy a szerelem valójában nem csak kaotikus és zűrös, hanem egyben csodálatos is.

19 órától



Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

A Babits Mihály Kulturális Központ (BMKK) műsorfüzete azt írja, március 5-én a vetítések lányok és hölgyek számára ingyenesek, a BMKK jegypénztárában előzetesen megváltható regisztrációs jeggyel látogathatók.

Március 4. és 6. 15 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Paks

Március 4. 17:35 óra, márc. 5. 13:10 óra, illetve márc. 6. és 8. 17:05 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Március 3., 7., 8. és 9. 15:15 óra, márc. 4. 15:45 óra, illetve márc. 5. és 6. 10 óra

Legendárium - Mesék Székelyföldről

magyar-román animációs film, 80 perc, 2020

Rendező: Fazekas Szabolcs

Hivatalos tartalom: Zete és Rika Nagyapó segítségével belecsöppennek a székely legendák titkos világába. Rika megfontolt és kitartó, az öccse, Zete pedig furfangos és bátor. Miután Nagyisapó elmesélte unokáinak a Baczóné mondáját, a két kíváncsi gyermek fel ment titokban az Egyeskőhöz. Aznaptól minden megváltozott számukra. Megtalálták a Varázspatkót, és egyik percről a másikra hősök lettek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy valójában egy egész mesevilág veszi őket körbe. A varázs erejű patkóval ugyanis átláthatnak a legendák világába. De azóta az Ördög sem nyugszik, meg akarja szerezni a varázspatkót. Zetének és Rikának a játék most már a legendák megmentése lesz.

Március 5. 15:35 óra és márc. 6. 15:05 óra

Katonadolog /Dog/

amerikai családi vígjáték, 90 perc, 2022

Szereplők:

Channing Tatum, Q'orianka Kilcher, Jane Adams, Ronnie Gene Blevins, Kevin Nash, Tom Beyer

Rendező: Reid Carolin, Channing Tatum

Hivatalos tartalom: Briggs hadnagy (Channing Tatum) és Lulu (egy belga malinois kutya) egy 1984-es Ford Broncóval szelik át a Csendes-óceán partját, abban a reményben, hogy időben odaérnek egy katonatársuk temetésére. Az út azonban nem éppen zökkenőmentes, miközben teljesen megőrjítik egymást, sikerül pár törvényt is megszegniük, majd megannyi bonyodalom útján keresik a választ a kérdésre, vajon van esélyük a közös boldogságra?

Március 3. és márc. 6–9. 19:30 óra, illetve márc. 4. és 5. 20 óra

The Batman

amerikai krimi-dráma, akciófilm, 133 perc, 2022

Szereplők:

Colin Farrell, Robert Pattinson, Andy Serkis, John Turturro, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard

Rendező: Matt Reeves

Hivatalos tartalom: Batman (Robert Pattinson) már két éve rója Gotham City utcáit, és üldözi a város gonosztevőit – így hát egyre mélyebbre merül a sikátorok sötétségébe. Már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül. csupán Alfred Pennyworth-szel (Andy Serkis) és Jame Gordon hadnaggyal (Jeffrey Wright) oszthatja meg a titkait. Egyedül maradt: rajta kívül nincs más, aki bosszút állhatna a város lakóinak sérelmeiért. Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, és a szadista machinációi után hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb detektívjét a város alvilágába vezetik. Ott találkozik Selina Kyle-lal, vagyis Macskanővel (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepottal, a Pingvinnel (Colin Farrell), Carmine Falcone-nal (John Turturro) és Edward Nashtonnal, Rébusszal (Paul Dano). A bizonyítékok azonban a saját otthona felé vezetik, és minél jobban szűkül a gyanúsítottak köre, annál félelmetesebbé válik. Batmannek új szövetségeket kell kötnie, le kell lepleznie az igazi bűnöst, és meg kell szabadítania Gothamet a hatalmaskodás és a korrupció pestisétől.

Március 3., 7., 9. 17:05, márc. 5. 17:35 óra, illetve márc. 6. 12:40 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Bölcske

Március 4. 18:15 óra, illetve márc. 5–6. 18 óra

Főzőklub /Madklubben/

dán vígjáték, filmdráma, 98 perc, 2020 (Magyar feliratos!)

Szereplők:

Mia Lyhne, Stina Ekblad, Kirsten Lehfeldt, Kirsten Olesen, Rasmus Botoft, Troels Lyby, Michele Venitucci

Rendező: Barbara Topsøe-Rothenborg

Hivatalos tartalom: Ők hárman több mint hatvan éve barátnők. És ahogy az a legjobb barátnők esetében lenni szokott, ha baj van, ott vannak egymásnak. Bár azt gondolják, hogy túl vannak már a legszebb éveiken, nem is tévedhetnének nagyobbat. Amikor együtt elutaznak egy olasz kisvárosba, hogy részt vegyenek egy főzőtanfolyamon, még nem sejtik, hogy életük legnagyobb kalandja vár rájuk, ahol megtalálhatják mindazt, ami eddig hiányzott az életükből.

Március 5–6. 16 óra

Legendárium - Mesék Székelyföldről

magyar-román animációs film, 80 perc, 2020

Rendező: Fazekas Szabolcs

Hivatalos tartalom: Zete és Rika Nagyapó segítségével belecsöppennek a székely legendák titkos világába. Rika megfontolt és kitartó, az öccse, Zete pedig furfangos és bátor. Miután Nagyisapó elmesélte unokáinak a Baczóné mondáját, a két kíváncsi gyermek fel ment titokban az Egyeskőhöz. Aznaptól minden megváltozott számukra. Megtalálták a Varázspatkót, és egyik percről a másikra hősök lettek. Ugyanakkor az is kiderült, hogy valójában egy egész mesevilág veszi őket körbe. A varázs erejű patkóval ugyanis átláthatnak a legendák világába. De azóta az Ördög sem nyugszik, meg akarja szerezni a varázspatkót. Zetének és Rikának a játék most már a legendák megmentése lesz.

Március 4–6. 20:30 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu