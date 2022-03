Még ma is tart az Internet Fiesta Szekszárdon, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban, amely múlt csütörtökön indult a Kettecskén Irodalmi Társkereső klub programjával. Előadásaikkal március 24-ig várják az érdeklődőket. Bemutatásra kerül a 3D-nyomtatók működése, a Digiscool keretében a résztvevők ismerkedhetnek a robotikával is, de utazó élményközpont, valamint online angol, német nyelvű és helytörténeti rejtvények is várják a látogatókat. Alább a pontos menetrend.