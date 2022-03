Szekszárd

Március 18–20. 15 óra

Pirula Panda /Turning Red/

amerikai-kanadai animációs vígjáték, 100 perc, 2022

Rendező: Domee Shi

Hivatalos tartalom: A Disney és a Pixar filmjének főhőse az öntudatos, különc 13 éves lány, Mei Lee, akinek a gyötrelmekkel teli kamaszkorba lépve is muszáj lenne anyukája szófogadó kislányának maradnia. Túlontúl féltő szülője ugyanis igyekszik mindig gyermeke közelében lenni – ami meglehetősen kényelmetlen, mi több, rémisztő helyzeteket szül egy tinédzsernek. És ha az érdeklődésében, kapcsolataiban és testében bekövetkező változások nem volnának éppen elegek, Mei Lee akármikor is izgalomba jön (vagyis szinte mindig), hatalmas vörös pandává puffad!

Március 17–23. 17 óra

Út a díjesőig /Competencia oficial/

spanyol vígjáték, filmdráma, 114 perc, 2021

Szereplők:

Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Manolo Solo, Irene Escolar

Rendező: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Hivatalos tartalom: A milliárdos vállalkozónak zseniális ötlete támad, hogy neve az örökkévalóságig fennmaradjon. Elhatározza, hogy egy korszakalkotó filmet készít, és ehhez a legjobbakra van szüksége. Az elismert filmest, Lola Cuevast (Penélope Cruz) bízza meg a nagyra törő terv kivitelezésével. A világsztárcsapat két hatalmas tehetségű, de még annál is nagyobb egojú színésszel egészül ki: a hollywoodi szívtipróval, Félix Riveroval (Antonio Banderas), valamint a megrögzött színpadi színésszel, Iván Torres-szel (Oscar Martínez). Mindketten legendás művészek, de nem épp a legjobb barátok. Lola egy sor egyre bizarrabb próbának veti alá őket, melyek során Félix és Iván nemcsak egymással kerülnek szembe, de mindazzal, amit eddigi pályafutásuk alatt értékesnek véltek. Vajon melyikük marad talpon a forgatás kezdetéig?

Március 17–23. 19:30 óra

Párhuzamos anyák /Madres paralelas/

spanyol filmdráma, 123 perc, 2021 (Magyar felirattal!)

Szereplők:

Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Israel Elejalde

Rendező: Pedro Almodóvar

Hivatalos tartalom: Két egyedülálló nő ugyanazon a napon ad életet gyermekének. Közös kórterembe kerülnek. Kiderül, hogy egyikük terhessége sem volt tervezett. A középkorú Janis repes az örömtől, míg a kamaszkorú Ana traumaként éli meg, hogy anya lett. A kórház folyosóján Janis vigasztalni próbálja Anát. Pár mondat elegendő ahhoz, hogy szoros kötelék alakuljon ki a két nő között...

Paks

Március 19. és 20. 10 óra, illetve márc. 21. és 23. 15:35 óra

Péter meseországban /Moonbound/

német családi animációs film, 85 perc, 2021

Rendező: Ali Samadi Ahadi

Hivatalos tartalom: Az éjszaka világa ezüstös holdfényben úszik. Tündérek, manók és más varázslatos lények népesítik be. A mesebeli teremtmények olykor belopóznak a gyermekek álmába, hogy varázslatos kalandokba csábítsák őket. Péter kishúga, Anna pontosan egy ilyen kalandba keveredik, az útja pedig egyenesen a Holdra vezet. A fiú utána ered az éjszaka leple alatt, hogy hazahozza testvérét.

Március 20. 17:05 óra

Vegyél el /Marry Me/

amerikai romantikus vígjáték , zenés film, 112 perc, 2022

Szereplők:

Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar

Rendező: Katherine Cunningham-Eves

Hivatalos tartalom: Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Március 18. 15:50 óra, márc. 19. 13:10 ó., márc. 20. 12:40 ó., illetve márc. 22. 15:20 ó.

Március 17. és 21–23. 17:30 óra, illetve márc. 18. 18 óra

Katonadolog /Dog/

amerikai családi vígjáték, 90 perc, 2022

Szereplők:

Channing Tatum, Q'orianka Kilcher, Jane Adams, Ronnie Gene Blevins, Kevin Nash, Tom Beyer

Rendező: Reid Carolin, Channing Tatum

Hivatalos tartalom: Briggs hadnagy (Channing Tatum) és Lulu (egy belga malinois kutya) egy 1984-es Ford Broncóval szelik át a Csendes-óceán partját, abban a reményben, hogy időben odaérnek egy katonatársuk temetésére. Az út azonban nem éppen zökkenőmentes, miközben teljesen megőrjítik egymást, sikerül pár törvényt is megszegniük, majd megannyi bonyodalom útján keresik a választ a kérdésre, vajon van esélyük a közös boldogságra?

Március 17. és 20–23. 19:30 óra, illetve márc. 18–19. 20 óra

The Batman

amerikai krimi-dráma, akciófilm, 133 perc, 2022

Szereplők:

Colin Farrell, Robert Pattinson, Andy Serkis, John Turturro, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard

Rendező: Matt Reeves

Hivatalos tartalom: Batman (Robert Pattinson) már két éve rója Gotham City utcáit, és üldözi a város gonosztevőit – így hát egyre mélyebbre merül a sikátorok sötétségébe. Már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül. csupán Alfred Pennyworth-szel (Andy Serkis) és Jame Gordon hadnaggyal (Jeffrey Wright) oszthatja meg a titkait. Egyedül maradt: rajta kívül nincs más, aki bosszút állhatna a város lakóinak sérelmeiért. Egy gyilkos épp Gotham elitjét veszi célba, és a szadista machinációi után hátrahagyott titokzatos nyomok a világ legnagyobb detektívjét a város alvilágába vezetik. Ott találkozik Selina Kyle-lal, vagyis Macskanővel (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepottal, a Pingvinnel (Colin Farrell), Carmine Falcone-nal (John Turturro) és Edward Nashtonnal, Rébusszal (Paul Dano). A bizonyítékok azonban a saját otthona felé vezetik, és minél jobban szűkül a gyanúsítottak köre, annál félelmetesebbé válik. Batmannek új szövetségeket kell kötnie, le kell lepleznie az igazi bűnöst, és meg kell szabadítania Gothamet a hatalmaskodás és a korrupció pestisétől.

Március 19. 17:35 óra

Uncharted

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2022

Szereplők:

Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Taylor Ali, Mark Wahlberg, Patricia Meeden

Rendező: Ruben Fleischer

Hivatalos tartalom: Nathan Drake-et mindenki ismeri. És mindenki találkozott már vele, aki keresett kincset Amazónia esőerdeiben, vetődött partra néptelen karibi szigeten, vagy bunyózott tibeti műkincsrablókkal. A világ legvagányabb kalandor kincsvadásza (Tom Holland) a 21. század Indiana Jones-a – akinek a jövője legalább olyan bizonytalan, mint a múltja. De ez most megváltozik. A világsikerű videójáték alapján készülő, több kontinensen forgatott kalandfilm a játékok előtt játszódik: az derül ki belőle, hogy miért lépett Nathan Drake a bűn útjára, hogyan lett kincsvadász, és miért olyan sikeres benne. Ruben Fleischer rendező otthonosan mozog a vagány hősök világában: a Zombieland és a Venom után új vidéket jár be, és az ő valamint a két főszereplő, Tom Holland és Mark Wahlberg neve garantálja a nagy kalandot. Az alapanyag, a PlayStationös Uncharted játék minden idők egyik legtöbb példányban eladott videójáték-franchise-ja.

Március 19. 15:20 óra, illetve márc. 20. 14:50 óra

Gyűlölök és szeretek /The Hating Game/

amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2021

Szereplők:

Lucy Hale, Corbin Bernsen, Crystal Tweed, Sakina Jaffrey, Austin Stowell, Brock Yurich, Yasha Jackson

Rendező: Peter Hutchings

Hivatalos tartalom: Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

Bölcske

Március 18. 16 óra

Szerelem első vérig

magyar romantikus vígjáték , filmdráma, 94 perc, 1986



Szereplők:

Alföldi Róbert, Ujlaky Dénes, Kovács Lajos, Mohai Tamás, Kállay Ilona, Galambos Erzsi

Rendező: Dobray György, Horváth Péter

Hivatalos tartalom: Füge egy vidéki gimnáziumban tanul, elvált szüleit ritkán látogatja. Barátaival sikeres zenekart alakítanak. Szerelmes lesz osztálytársnőjébe, Ágotába. Amikor feltűnik a lány régi, felnőtt udvarlója, Füge először öngyilkos akar lenni, végül csak szakít a lánnyal. Apjához megy tanácsot kérni. A férfi bemutatja őt egy nőnek, aki bevezeti a szeretkezés rejtelmeibe. Végül egymásra találnak Ágotával, a lány teherbe esik, ám el akarja vetetni a gyermeket. Füge most anyjához fordul. Ott találja apját is, az asszony ugyanis halálos beteg. Füge visszamegy Ágotához, s a lány úgy dönt, hogy megtartja a gyereket. Füge feleségül akarja venni. Elutaznak, hogy bemutassa őt az édesanyjának, de mire odaérnek, az anya már meghalt...

Március 19. 16 óra

Kopaszkutya

magyar zenés dráma, 100 perc, 1981



Szereplők:

Csákányi Eszter, Nagy Feró, Allen Ginsberg, Deák Bill Gyula, László (Hobo) Földes, Presser Gábor

Rendező: Szomjas György

Hivatalos tartalom: „Le kell menni kutyába, légy a kutyák királya!” – üvölti a mikrofonba Bill és Hobo a tízezernyi tabáni rajongó előtt. Hosszú volt az út, amíg a lepukkant vidéki „művházakban” turnézó, feldolgozásokat előadó Colorado zenekarból igazi rockbanda lett. Az átütő sikerű tabáni koncertet azonban a menedzser (Schuster Lóránt) vérző orral hallgatja, miután a banda tagjai a fellépés előtt megverték, mert most sem jött ki a tévé. Pedig a siker mégiscsak neki köszönhető, igaz, erre már senki sem emlékszik…



A 2021-ben, életének 81. évében elhunyt Szomjas György kultuszfilmje igazi magyar rock-karriertörténet, a 80-as évek életérzésének tökéletes lenyomata, és nem utolsósorban a legjobb zenés filmek egyike, melyben a Hobo Blues Band mellett a korszak legnagyobb zenekarainak dalai is szerepelnek. A filmbéli Kőbánya Blues Band tagjai olyan zenészlegendák voltak, mint Földes László Hobo, Schuster Lóránt, Deák Bill Gyula és a nemrég elhunyt Póka Egon. Egy cameo erejéig még Allen Ginsberg is feltűnik a filmben.



A film teljes körű 2K digitális restaurálása a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor Igazgatóság együttműködésében valósult meg.

Március 20. 16 óra

Az unoka

magyar játékfilm, 115 perc, 2022

Szereplők:

Blahó Gergő, Pogány Judit, Döbrösi Laura, Horváth Lajos Ottó, Jordán Tamás, Bárdos Judit

Rendező: Deák Kristóf

Hivatalos tartalom: Az unoka egy nyomozós thrillerbe oltott felnövéstörténet, a fekete komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó különös bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, Rudi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg persze egy csapat szövetségesre. A mozifilm fő forgatási helyszínei a Kertészeti Egyetem, az Eiffel tér, az Andrássy úti volt MÁV székház, illetve a VIII. kerület néhány utcája és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Deák Kristóf első mozifilmjének főszereplői Blahó Gergely, aki ezúttal lesz először látható mozifilmben, Jordán Tamás, Jászberényi Gábor, Pogány Judit, Bárdos Judit, Döbrösi Laura, de Papp János, Hámori Ildikó, Tordai Teri, Szalai Kriszta, Hűvösvölgyi Ildikó, Keszég László és Voith Ágnes is feltűnnek majd a vásznon.

Március 18–20. 18 óra

Március 18–20. 20:30 óra

Hajtóvadászat /Marco effekten/

dán-német krimi, thriller, 125 perc, 2021

Szereplők:

Ulrich Thomsen, Thomas W. Gabrielsson, Anders Matthesen, Zaki Youssef, Henrik Noél Olesen

Rendező: Martin Zandvliet

Hivatalos tartalom: Egy 14 éves utcakölyköt tartóztat le a dán határőrség egy eltűnt személy útlevelének birtoklása miatt. A rendőrség Q-ügyosztálya és Carl Mørck felügyelő kapja a feladatot, hogy megtalálja a kapcsolatot az eltűnt köztisztviselő és a tinédzser között. A helyzetet nehezíti, hogy az útlevél birtokosát közvetlenül eltűnése előtt pedofíliával vádolták meg, majd az ügyét szokatlan gyorsasággal lezárták. A csendes, traumatizált fiú azonban nem hajlandó beszélni a rendőrségen, miközben menekülnie kell a banda elől is, akiktől elszökött, hogy új életet kezdjen. Mørck felügyelő egyszerre szeretne a végére járni a titokzatos eltűnésnek, és segíteni a bajba jutott fiúnak.



A Hajtóvadászat Jussi Adler-Olsen világhírű bestseller krimisorozatának adaptációja.

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu